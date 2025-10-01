Thêm CLB đại gia Malaysia bất mãn với "trò lừa" của LĐBĐ nước nhà

Trong số 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, có 3 cái tên thuốc Johor Darul Ta'zim (JDT). Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến CLB. Bởi vậy mới đây, Giám đốc điều hành đội bóng này, ông Luis Garcia đã phê phán cách làm "lừa đảo" của LĐBĐ Malaysia (FAM):

"Chúng tôi rất thất vọng vì sai sót của FAM trong quá trình nộp tài liệu lên FIFA, dẫn tới việc 3 cầu thủ của chúng tôi bị cấm 12 tháng. Chúng tôi hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt, để ba cầu thủ này được sớm thi đấu trở lại".

Chia sẻ của ông Luis Garcia chỉ trích FAM trên mạng xã hội.

Theo giới quan sát, rất khó để FAM kháng cáo thành công và giảm được các mức phạt. Trong một động thái khác, CLB La Liga, Deportivo Alaves, đang cân nhắc kiện FAM cũng vì lý do tương tự, cụ thể khiến 1 ngôi sao của họ, Facundo Garces bị cấm thi đấu.

CLB Johor Darul Ta'zim không hài lòng khi họ có 3 cầu thủ bị cấm vì FAM.

Hiện mới chỉ có mức phạt của FIFA dành cho FAM, trong khi AFC vẫn đang cân nhắc để đưa ra thêm mức phạt hợp lý. Khả năng cao, Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở trận mà trước đó họ thắng 4-0 tại lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 (bảng F). Trận đó, toàn bộ 7 cầu thủ nhập tịch sai quy tắc FIFA của Malaysia đều đã thi đấu.

Nếu được xử thắng trận trên, ĐT Việt Nam sẽ đứng đầu bảng F với 6 điểm, Malaysia đứng nhì với 3 điểm. Cơ hội cho chúng ta đi tiếp vào VCK là rất lớn.