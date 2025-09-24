Thêm 3 ngoại binh chờ nhập tịch, có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News , Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ nhập tịch cho 5 cầu thủ thi đấu tại V.League. Trong số này, có 2 cầu thủ VTC News đưa tin là Patrik Lê Giang (CLB Công an TP.HCM, quốc tịch Slovakia) va Gustavo Sant Ana (quốc tịch Brazil , câu lạc bộ Đà Nẵng).

Cả 5 cầu thủ kể trên đều đã viết thư xin nhập quốc tịch, được câu lạc bộ chủ quản gửi công văn đến VFF đề nghị hỗ trợ các thủ tục. LĐBĐ Việt Nam tiếp nhận và gửi văn bản lên Cục Thể dục thể thao trong tháng 9.

Gustavo là một trong số những cầu thủ chờ nhập quốc tịch Việt Nam.

Đối với trường hợp của Patrik Lê Giang , quá trình nhập tịch có thể thuận lợi hơn do có bố là người gốc Việt. Ban đầu, thủ môn sinh năm 1992 có trục trặc về vấn đề giấy tờ. Những cầu thủ khác đều là ngoại binh (3 người quốc tịch Brazil) thi đấu lâu năm tại V.League, đáp ứng đủ điều kiện về thời gian cư trú tại Việt Nam.

Nếu những câu thủ này hoàn tất các thủ tục, bóng đá Việt Nam sẽ có lực lượng cầu thủ Việt kiều/ngoại binh nhập tịch dồi dào nhất trong 10 năm qua. Điều này giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm nhiều lựa chọn nhân sự cho đội tuyển Việt Nam, sau thành công cùng Nguyễn Xuân Son ở AFF Cup 2024.

Ngoài 5 cầu thủ kể trên, một trường hợp khác được ghi nhận là cầu thủ nước ngoài chờ nhập quốc tịch Việt Nam là Hendrio Araujo. Trong danh sách đăng ký đầu mùa giải, câu lạc bộ Hà Nội ghi tên Đỗ Hoàng Hên (tên tiếng Việt của Hendrio).

Cầu thủ gốc Brazil chưa hoàn tất các thủ tục nhập tịch, chưa có quyết định công nhận quốc tịch để trở thành cầu thủ Việt Nam. Do đó, ngôi sao sinh năm 1994 chưa được ra sân thi đấu. Hiện tại, danh sách cầu thủ của đội bóng Thủ đô trên trang chủ VPF tạm thời không còn tên Đỗ Hoàng Hên. Dự kiến đến cuối năm nay, anh sẽ đủ điều kiện về thời gian cư trú để thực hiện các bước cuối cùng trong quy trình nhập tịch.