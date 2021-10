Thêm 1 trụ cột nữa sắp được M.U tưởng thưởng

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man Utd coi việc giữ chân Bruno Fernandes là ưu tiên hàng đầu. Vì thế, Quỷ đỏ đã khởi động các cuộc đàm phán gia hạn với tuyển thủ Bồ Đào Nha từ tháng 7/2021.



Tờ The Sun cho biết, sau một thời gian thương thảo, Quỷ đỏ gần như đã thuyết phục thành công Bruno Fernandes cam kết gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Cụ thể, cựu tiền vệ Sporting Lisbon sẽ gia hạn giao kèm mới 5 năm với mức lương 250 nghìn bảng/tuần, tăng gần 100 nghìn bảng/tuần so với thù lao hiện tại.

Sau khi gần hoàn tất vụ gia hạn với Bruno Fernandes, Man Utd dự định sẽ làm điều tương tự với Harry Maguire. Tờ The Sun hôm qua cho biết, Quỷ đỏ dự định gia hạn giao kèo 5 năm với trung vệ người Anh, kèm mức lương tăng từ 189 lên khoảng 300 nghìn bảng/tuần.

Sau Bruno Fernandes và Harry Maguire, mục tiêu tiếp theo của Quỷ đỏ là “trói chân” và tăng lương cho Luke Shaw. Thông tin này được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ vào hôm qua.

Việc M.U muốn tưởng thưởng cho Luke Shaw là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi hậu vệ người Anh hiện là trụ cột của đội bóng. Sau 4 năm đầu gặp rất nhiều khó khăn ở M.U, Luke Shaw đã chứng tỏ được năng lực và trở thành nhân tố không thể thiếu dưới thời HLV Solskjær.

Hợp đồng hiện tại của Luke Shaw còn thời hạn đến tháng 6/2023 với mức lương 150 nghìn bảng/tuần. Dù có đóng góp lớn cho Quỷ đỏ nhưng Luke Shaw chỉ đứng thứ 9 trong top những cầu thủ hưởng lương cao nhất Man Utd. Vì thế, M.U muốn nhanh chóng tăng thù lao cho Luke Shaw để tuyển thủ Anh yên tâm cống hiến cho đội bóng.