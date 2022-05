Thể thức thi đấu VCK U23 châu Á 2022: Nhiều điểm U23 Việt Nam cần chú ý

1. Địa điểm, thời gian tổ chức

Ban đầu LĐBĐ AFC trao quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2022 cho Trung Quốc tuy nhiên quốc gia này đã xin rút lui bởi những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Ngày 26/2/2021, Hiệp hội bóng đá Uzbekistan (UFA) đứng ra xin đăng cai giải đấu và đã được AFC chấp thuận. Theo kế hoạch, VCK U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 19/6 tại 4 SVĐ đăng cai 4 bảng đấu là Bunyodkor Stadium, Pakhtakor Stadium, Lokomotiv Stadium và Markaziy Stadium.

Vòng bảng VCK U23 châu Á 2022 sẽ được tổ chức tại 4 SVĐ

2. Thể thức thi đấu



16 đội bóng lọt vào VCK đã được bốc thăm vào bốn bảng gồm bốn đội. Lễ bốc thăm diễn ra ở sân vận động Bunyodkor ngày 17 tháng 2. U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc và U23 Malaysia.

Kết quả chia bảng VCK U23 châu Á 2022

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, hai đội tuyển đứng đầu của mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng:

Các đội tuyển được xếp hạng theo điểm (3 điểm cho 1 trận thắng, 1 điểm cho 1 trận hòa, 0 điểm cho 1 trận thua), và nếu các đội bằng điểm nhau sau 3 lượt trận, các tiêu chí sau sẽ được tính đến lần lượt là:

Điểm trong các trận đấu đối đầu giữa các đội bằng điểm;

Hiệu số bàn thắng thua trong các trận đấu đối đầu giữa các đội bằng điểm;

Số bàn thắng trong các trận đấu đối đầu giữa các đội bằng điểm;

Nếu có nhiều hơn hai đội bằng điểm và sau khi áp dụng các tiêu chí trên vẫn bằng nhau, một nhóm phụ của các đội tuyển vẫn còn ngang nhau, tất cả các tiêu chuẩn đối đầu ở trên đều được áp dụng lại cho nhóm phụ này.

Hiệu số bàn thắng thua trong tất cả các trận đấu bảng;

Số bàn thắng trong tất cả các trận đấu bảng;

Loạt sút luân lưu nếu hai đội bằng nhau tất cả các chỉ số trên và họ gặp nhau trong vòng cuối của bảng này;

Điểm kỷ luật (thẻ vàng = 1 điểm, thẻ đỏ với tư cách là kết quả của 2 thẻ vàng = 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp = 3 điểm, thẻ vàng tiếp theo là thẻ đỏ trực tiếp = 4 điểm);

Bốc thăm.

Thể lệ vòng Play-off:

2 đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ ghi tên mình vào vòng Tứ kết và được chia cặp cụ thể như sau:

Tứ kết 1: Nhất bảng A vs Nhì bảng B Tứ kết 2: Nhất bảng C vs Nhì bảng D Tứ kết 3: Nhất bảng B vs Nhì bảng A Tứ kết 4: Nhất bảng D vs Nhì bảng C

4 đội đi tiếp sẽ ghi tên vào trận Bán kết để chọn ra 2 cái tên thi đấu trận chung kết và trận tranh hạng ba. Nếu như sau 90 phút thi đấu chính thức ở vòng Play-off mà 2 đội hòa nhau sẽ tiến hành thi đấu hiệp phụ và nếu vẫn bất phân thắng bại thì loạt penalty sẽ được diễn ra.

Ở trận đấu ra quân, U23 Việt Nam sẽ đối đấu với U23 Thái Lan. Đây sẽ là trận đấu tái hiện trận chung kết SEA Games môn bóng đá nam vừa rồi.