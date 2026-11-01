Thể thao Việt Nam “mất” khoảng 30 HCV ngay trước SEA Games 34

Hội đồng thể thao Đông Nam Á và Ban tổ chức chủ nhà Malaysia của SEA Games 34-2027 đã xác định cụ thể 473 nội dung sẽ tổ chức thi đấu vào năm tới.

Môn bắn súng tại SEA Games 34-2027 sẽ vắng nhiều nội dung đồng đội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thể thao Việt Nam gặp khó

Theo công bố chính thức, 473 nội dung đưa vào thi đấu tại SEA Games 34-2027 sẽ có 225 bộ huy chương cho nam, 196 đối với nữ và 52 nội dung hỗn hợp nam nữ.

Đáng chú ý, các môn đua thuyền canoeing, rowing, thuyền truyền thống không đưa vào thi đấu chính thức. Thể thao Việt Nam từng giành tổng 8 HCV trong 3 môn này ở kỳ SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Môn vật cũng vắng mặt tại Malaysia năm sau, và Việt Nam từng có 10 HCV tại SEA Games 33-2025.

Cùng với đó, môn wushu được Ban tổ chức SEA Games 34-2027 tổ chức thi đấu các nội dung cho taolu (biểu diễn) và không có sanda (đối kháng). Tại SEA Games kỳ trước, võ sĩ wushu Việt Nam giành 2 HCV tại các nội dung đối kháng.

Với môn điền kinh, Ban tổ chức SEA Games 34-2027 quyết định thi đấu 46 bộ huy chương nhưng bỏ qua nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Đó là nội dung thế mạnh của điền kinh Việt Nam với nhiều VĐV giành HCV, phá kỷ lục Đại hội trong kỳ SEA Games 33-2025 năm ngoái.

Trong môn đấu kiếm, SEA Games 34 không tranh tài các bộ huy chương dành cho kiếm ba cạnh nam, kiếm chém nữ mà chỉ tổ chức kiếm chém nam, kiếm liễu nữ. Sự vắng mặt của nội dung kiếm ba cạnh khiến Thể thao Việt Nam không thể bảo vệ tấm tấm HCV cá nhân được kiếm thủ Nguyễn Phước Đến đạt tại SEA Games 33.

Tiếp đó, môn bắn súng sẽ giới hạn triệt để nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nam, 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn bắn nhanh nam, 25m súng ngắn thể thao nữ. 1 năm trước, Trịnh Thu Vinh và đồng đội từng giành HCV đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn thể thao nữ tại SEA Games 33.

Boxing nữ sẽ không diễn ra tại SEA Games 34-2027. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng thời, chủ nhà Malaysia sẽ không tổ chức nội dung boxing nữ. Điều này đồng nghĩa tay đấm Hà Thị Linh của Việt Nam không thể bảo vệ ngôi vô địch đã có tại SEA Games 33.

Tính sơ bộ với những môn bị loại bỏ trên, Thể thao Việt Nam sẽ “mất” khoảng 30 HCV trong các nội dung thế mạnh do vắng mặt tại SEA Games 34-2027.

Lực lượng VĐV đã bắt đầu từ bây giờ

Chủ nhà Malaysia sẵn sàng tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á vào năm tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV, VĐV cả nước đang tập trung hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Và ngay khi có những nội dung của SEA Games 34-2027, kế hoạch chuẩn bị chuyên môn và lực lượng của nhiều đội tuyển thể thao quốc gia bắt đầu được xây dựng ngay từ bây giờ.

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam sẽ làm việc cùng đơn vị chuyên môn thể thao thành tích cao khi Đại hội, qua đó đánh giá các mục tiêu chuẩn bị thi đấu SEA Games 34-2027.

Mùa SEA Games trước, Việt Nam có 841 VĐV đã giành 278 huy chương (87 HCV, 81 HCB, 110 HCĐ) trong tổng số 573 nội dung thi đấu của 50 môn chính thức.

Đây là những dự liệu để Thể thao Việt Nam tiếp tục đặt ra các nhiệm vụ cụ thể, từ đấu trường ASIAD, hay chạm tay vào những tấm huy chương Olympic nhưng thành tích tại SEA Games là thước đo trình độ không thể thiếu.