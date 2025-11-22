Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu 100 HCV, tranh tài tại SEA Games 33 với diện mạo mới

THỂ THAO VIỆT NAM ĐẶT MỤC TIÊU 100 HCV

Theo kế hoạch dự kiến, đoàn thể thao Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan vào ngày 7/12, tức hai ngày trước lễ khai mạc SEA Games 33. Mục tiêu của đoàn là giành 100 HCV, nhưng lãnh đạo ngành nhấn mạnh tinh thần thi đấu thoải mái, tránh tạo tâm lý áp lực cho các vận động viên.

Ở 2 kỳ SEA Games gần nhất, Việt Nam đều xếp nhất toàn đoàn. Tại SEA Games 31 trên sân nhà, các VĐV Việt Nam giành vế 205 HCV. Đến SEA Games 33 ở Campuchia, con số HCV của đoàn Việt Nam là 136, tiếp tục cho thấy vị thế tốp đầu ở khu vực Đông Nam Á.

Trong một năm qua, Cục Thể dục Thể thao đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khoảng 1.800 lượt tập huấn tại các trung tâm trong nước và nước ngoài. Theo danh sách đăng ký sơ bộ, đoàn Việt Nam sẽ tranh tài ở 47 môn thi đấu. Các huấn luyện viên và trưởng bộ môn đã báo cáo đầy đủ về quá trình tập luyện, tình hình phong độ của vận động viên và chỉ tiêu huy chương.

Bóng đá là một trong những môn thể thao được kỳ vọng sẽ mang về HCV cho đoàn Việt Nam.

Hiện nay, các đội tuyển đều tăng tốc chuẩn bị. Phần lớn duy trì lịch tập hai buổi/ngày, một số đội còn tập thêm cuối tuần để tối ưu trạng thái thi đấu. Hiện tại, công tác chuẩn bị đang ở giai đoạn cuối, từ dinh dưỡng, y tế hồi phục thể lực cho tới tâm lý thi đấu đều được chú trọng nhằm giúp các vận động viên đạt trạng thái sẵn sàng.

Tuy nhiên, SEA Games 33 dự báo sẽ rất khó khăn khi nước chủ nhà Thái Lan cắt giảm nhiều nội dung thế mạnh của Việt Nam. Thái Lan còn đặt mục tiêu giành khoảng 270 HCV trong tổng số 540 bộ huy chương. Việc cạnh tranh ngôi đầu toàn đoàn sẽ khốc liệt hơn nhiều so với hai kỳ SEA Games gần nhất.

Dù vậy, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đặt quyết tâm đứng trong nhóm dẫn đầu. Toàn đội hướng tới mục tiêu 100 HCV, đồng thời duy trì tâm lý thi đấu vững vàng để khẳng định vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực.

DIỆN MẠO MỚI CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM

Tại SEA Games 33, thể thao Việt Nam sẽ tranh tài trong diện mạo mới, với bộ sưu tập 2025 - 2026 RISE BEYOND của JOGARBOLA VIETNAM.

Trên hành trình chinh phục các đấu trường quốc tế, đoàn thể thao Việt Nam đã viết nên biết bao khoảnh khắc lịch sử. Mỗi khi ngôi sao vàng năm cánh rực sáng trên ngực áo, triệu con tim Việt Nam lại cùng hòa nhịp trong niềm tự hào và xúc động.

Bộ sưu tập trang phục mới tại SEA Games 33 sẽ đồng hành cùng các VĐV Việt Nam tranh tài, nỗ lực cống hiến để mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.