Thể thao Thái Lan đặt mục tiêu đứng đầu SEA Games 33 với 234 HCV

Chủ nhà Thái Lan đặt mục tiêu giành vị trí số 1 tại Đại hội tổ chức trên sân nhà năm nay. Ảnh: THAILANDOLYMPIC

Báo giới Thái Lan cho biết, Ủy ban Olympic Thái Lan và các đội tuyển thể thao quốc gia của Thái Lan đang chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng hướng đến thi đấu SEA Games 33-2025 trên sân nhà. Theo đó, Đoàn thể thao Thái Lan đặt mục tiêu phấn đấu giành khoảng 234 HCV trong các nội dung góp mặt và đứng nhất toàn đoàn.

Tại 3 kỳ gần nhất trước khi SEA Games 33-2025 diễn ra, thể thao Thái Lan đứng hạng 3 tại SEA Games 30-2019 với kết quả tốt nhất là 92 HCV. Tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam năm 2022, thể thao Thái Lan cũng có thành tích tốt nhất là 92 HCV để xếp hạng nhì. Khi thi đấu SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia, thể thao Thái Lan đã giành 108 HCV và đứng hạng nhì.

Trong các kỳ SEA Games 31 và 32, thể thao Việt Nam đã đứng vị trí số 1 về kết quả thành tích huy chương chung cuộc.

Các môn thể thao sẽ tổ chức tại SEA Games 33-2025 gồm: thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bóng nước, bơi nghệ thuật, bơi đường dài), điền kinh, bắn cung, cầu lông, bóng rổ, canoeing, rowing, xe đạp, đua ngựa nghệ thuật, đấu kiếm, bóng đá (sân cỏ, futsal), golf, thể dục (TDDC, thể dục aerobic, thể dục nghệ thuật), bóng ném, hockey, judo, bóng bầu dục, sailing, bắn súng, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, triathlon, bóng chuyền, vật, trượt băng, hockey trên băng, 5 môn hiện đại pentathlon, cử tạ, bóng chày bóng mềm, billiards, quyền Anh, bóng sàn, thể thao điện tử Esports, muay, bóng lưới, pencak silat, bi sắt, cầu mây, squash, bowling, thể thao mạo hiểm (leo núi, trượt ván, dù lượn, dù nước, karate, jujitsu, cricket, wushu, kabaddi, teqball, kickboxing, bóng gỗ, cờ, MMA. Tổng số bộ huy chương của SEA Games 33-2025 là 580.

Có 3 môn được tổ chức với các nội dung trình diễn gồm ném đĩa, kéo co và thể thao trên không.

Hiện tại, 11 quốc gia mới đăng ký sơ bộ danh sách VĐV tham dự SEA Games 33-2025 với Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan. Vào đầu tháng 9, danh sách chính thức sẽ được quyết định.

SEA Games 33-2025 tổ chức tranh tài tại các thành phố địa điểm ở Bangkok, Chonburi và Songkhla của Thái Lan từ ngày 9-12 tới 20-12. Lễ khai mạc tổ chức ngày 9-12 còn Lễ bế mạc vào ngày 20-12.