Thể thao Mỹ rúng động: Cựu sao kiện vợ cũ vì phơi bày bí mật "chăn gối"

Từ cuộc hôn nhân từng được ngưỡng mộ đến màn đối đầu pháp lý ồn ào, cựu sao NFL Matt Kalil đã đệ đơn kiện vợ cũ, người mẫu Haley Baylee, vì công khai chi tiết đời sống “phòng the”, đẩy anh và gia đình mới vào tâm bão dư luận.

Đầu năm 2026, làng thể thao Mỹ chấn động khi Matt Kalil khởi kiện Haley Baylee với cáo buộc xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư. Kalil từng là trụ cột của Minnesota Vikings, sau đó khoác áo Carolina Panthers và Houston Texans trước khi giải nghệ năm 2019. Anh và Haley kết hôn 7 năm, được xem là cặp đôi đẹp của giới thể thao giải trí Mỹ, rồi ly hôn năm 2022.

Vụ việc bắt nguồn từ việc Haley xuất hiện trên một podcast vào tháng 11-2025, và thảo luận về sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm của họ.

Người mẫu Haley Baylee

Trong cuộc phỏng vấn, cô cho rằng một phần nguyên nhân dẫn đến ly hôn năm 2022 là do vấn đề về sự thân mật. Cô còn mô tả chi tiết đời sống vợ chồng, tiết lộ cả hai từng tìm đến bác sĩ, nhà trị liệu tâm lý và thử nhiều phương án nhưng không thành. Những phát ngôn này nhanh chóng lan truyền, biến Kalil thành mục tiêu chế giễu và bàn tán ác ý trên mạng xã hội.

Theo tờ TMZ , Kalil nổi giận và quyết định khởi kiện với hai cáo buộc: xâm phạm quyền riêng tư và trục lợi không chính đáng. Trong hồ sơ, anh cho rằng các bình luận của vợ cũ “mang tính xâm nhập, hạ nhục và gây tổn hại nghiêm trọng”, kéo theo sự chú ý không mong muốn từ công chúng.

Cựu sao NFL bị ảnh hưởng bởi những chia sẻ về phòng the của vợ cũ

Không chỉ Kalil chịu ảnh hưởng, người mẫu Kailani Asmus, người vợ hiện tại khi tái hôn năm 2024 cũng trở thành nạn nhân của làn sóng quấy rối, liên tục nhận tin nhắn khiếm nhã liên quan đến phát ngôn của Haley.

Đơn kiện kèm nhiều ảnh chụp màn hình cho thấy mức độ tấn công ngày càng gia tăng. Kalil cáo buộc Haley hưởng lợi tài chính nhờ lượng truy cập tăng vọt sau podcast và yêu cầu xét xử bằng bồi thẩm đoàn, với mức bồi thường có thể vượt 75.000 USD.

Ở chiều ngược lại, Haley Baylee nói vụ kiện gây áp lực lớn về tinh thần cho cô và gia đình. Luật sư của Haley khẳng định thân chủ có quyền tự do ngôn luận về đời sống cá nhân và dự kiến sẽ sớm nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện.