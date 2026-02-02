Thể thao điện tử TP.HCM: Định hình vị thế quốc tế và chiến lược phát triển bền vững

Sáng ngày 30/1, sự kiện Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ I (2026 - 2031) của Liên đoàn Thể thao Điện tử TP.HCM chính thức diễn ra. Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ của hơn 70 hội viên bao gồm các nhà phát hành, câu lạc bộ, huấn luyện viên và vận động viên, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế của Thể thao điện tử (Esports) trong bối cảnh chuyển đổi số. Với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, đại hội được xem là cột mốc lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới nơi thể thao điện tử được định danh rõ ràng như một bộ môn thể thao hiện đại, gắn liền với xu hướng xã hội hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ban Chấp hành Liên đoàn Thể thao Điện tử TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031

Nhìn lại chặng đường 2021 - 2025, thể thao điện tử TP.HCM đã chứng minh vai trò đầu tàu của mình khi đóng góp hơn 80% lực lượng nòng cốt cho các đội tuyển quốc gia. Những con số biết nói này đã được cụ thể hóa bằng thành tích rực rỡ tại các kỳ đại hội thể thao khu vực. Đặc biệt tại SEA Games 33, các đại diện từ TP.HCM đã xuất sắc mang về 2 Huy chương Vàng quý giá ở nội dung đồng đội nam và nữ bộ môn Liên Quân Mobile.

Bên cạnh đó, bộ môn FC Online cũng ghi dấu ấn đậm nét với tấm Huy chương Bạc, khẳng định năng lực chuyên môn vượt trội của các vận động viên thành phố trên bản đồ Esports khu vực.

Đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan

Không chỉ dừng lại ở thành tích thi đấu, Liên đoàn còn thể hiện năng lực vận hành ấn tượng khi phối hợp tổ chức thành công nhiều giải đấu quốc tế và khu vực ngay tại Việt Nam. Những nỗ lực này đã góp phần nâng cao vị thế của TP.HCM như một điểm đến uy tín cho các sự kiện Esports quy mô lớn, chuẩn hóa quy trình tổ chức tiệm cận với các tiêu chuẩn khắt khe của thế giới.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội đã thống nhất một hướng đi đột phá dựa trên mô hình phối hợp đa bên chặt chẽ. Trong hệ sinh thái này, các nhà phát hành game sẽ giữ vai trò trung tâm trong việc phát triển nội dung và duy trì hệ thống thi đấu; các câu lạc bộ tập trung tối đa vào công tác huấn luyện chuyên môn; Liên đoàn đóng vai trò "nhạc trưởng" kết nối và điều phối; trong khi cơ quan quản lý nhà nước sẽ đảm bảo hành lang pháp lý vững chắc. Sự phân vai rõ ràng này hứa hẹn tạo nên một môi trường phát triển ổn định, minh bạch và chuyên nghiệp hơn cho cộng đồng.

Ông Mai Bá Hùng - chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử TP.HCM phát biểu tại đại hội

Để hiện thực hóa những tham vọng này, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ I gồm 12 ủy viên ưu tú. Đáng chú ý, ông Mai Bá Hùng - nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - đã được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch, cùng với Tổng thư ký là ông Phan Đăng Dũng. Với kinh nghiệm dày dạn trong quản lý thể thao cùng tư duy đổi mới, ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ là luồng gió mới, đưa hệ sinh thái thể thao điện tử TP.HCM phát triển lành mạnh, bền vững và vươn xa hơn nữa trên trường quốc tế.