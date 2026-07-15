The Sun: Bạo loạn bùng phát ở Pháp sau trận thua sốc Tây Ban Nha - Hơn 200 người bị bắt, pháo hoa bắn thẳng vào cảnh sát

Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 không chỉ khép lại giấc mơ vô địch của tuyển Pháp mà còn châm ngòi cho hàng loạt vụ bạo loạn trên khắp cả nước.

Giấc mơ vô địch World Cup 2026 của tuyển Pháp khép lại trong thất vọng sau trận thua 0-2 trước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau tiếng còi mãn cuộc còn gây chấn động hơn khi nhiều thành phố lớn của nước Pháp rơi vào cảnh hỗn loạn.

Theo truyền thông địa phương, hơn 200 người đã bị bắt giữ sau hàng loạt vụ bạo loạn bùng phát ngay trong đêm 14/7. Hai thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Paris và Lyon. Tại thủ đô Paris, hàng trăm CĐV quá khích đổ ra đường sau thất bại của Les Bleus. Nhiều người sử dụng pháo hoa và pháo cối bắn về phía lực lượng cảnh sát cũng như nhân viên cứu hộ.

Tính đến 6 giờ sáng ngày 15/7, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 141 người liên quan đến các vụ gây rối. Trong khi đó tại Lyon, hàng trăm người tập trung theo dõi trận đấu tại khu vực fan zone ở quảng trường Bellecour cũng nhanh chóng biến bầu không khí bóng đá thành cảnh hỗn loạn.

Cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, đồng thời đóng cửa một ga tàu điện ngầm nhằm đảm bảo an toàn. Nhiều thùng rác bị đốt cháy, các vật thể liên tục được ném về phía lực lượng chức năng. Riêng tại Lyon có thêm 20 người bị bắt. Ngoài hai thành phố này, khoảng 40 trường hợp khác cũng bị bắt ở nhiều địa phương trên cả nước.

Trận đấu diễn ra đúng Ngày Quốc khánh Pháp

Điều đặc biệt là trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha diễn ra đúng Ngày Quốc khánh Pháp (14/7). Để người dân theo dõi trận đấu, nhiều hoạt động kỷ niệm đã được lùi lịch. Một số sự kiện thậm chí bị hủy vì lo ngại các nhóm hooligan sẽ lợi dụng cơ hội gây rối.

Do World Cup trùng với dịp lễ lớn nhất năm, Chính phủ Pháp đã huy động tới 70.000 nhân viên an ninh trên toàn quốc. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez khẳng định lực lượng chức năng luôn trong tình trạng sẵn sàng và sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi bạo lực nào.

Dù tình hình căng thẳng kéo dài nhiều giờ, nhà chức trách cho biết chưa ghi nhận thương vong nghiêm trọng hay thiệt hại lớn về tài sản. Cảnh sát cũng gửi lời cảm ơn tới phần lớn người hâm mộ vì vẫn cổ vũ trong ôn hòa, chỉ một bộ phận nhỏ gây ra các vụ bạo lực.

Ảnh: Getty

Trên sân cỏ, tuyển Pháp gây thất vọng khi để thua Tây Ban Nha 0-2. Mikel Oyarzabal mở tỷ số trên chấm phạt đền sau tình huống Lucas Digne phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Pedro Porro sau đó ấn định chiến thắng cho La Roja.

Trong suốt 90 phút, Kylian Mbappé cùng hàng công tuyển Pháp gần như không tạo được sức ép đáng kể và đành chấp nhận dừng bước ở bán kết. Tây Ban Nha sẽ chờ đội thắng trong cặp Anh - Argentina để tranh chức vô địch World Cup 2026, còn Pháp sẽ bước vào trận tranh hạng Ba.

Đây không phải lần đầu những trận cầu lớn kéo theo các vụ gây rối tại Pháp. Tháng 5 vừa qua, sau khi Paris Saint-Germain vô địch Champions League, hơn 400 người cũng đã bị bắt vì các hành vi bạo lực trên đường phố Paris.

Khi đó, Tổng thống Emmanuel Macron từng tuyên bố cứng rắn: "Đây không phải bóng đá. Đây không phải thể thao. Chúng tôi không muốn điều này tiếp tục xảy ra nữa".

Thế nhưng chỉ hai tháng sau, kịch bản tương tự lại tái diễn khi thất bại của tuyển Pháp trước Tây Ban Nha một lần nữa biến niềm đam mê bóng đá thành những đêm hỗn loạn trên đường phố.

Tú Tú.