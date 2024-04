Ngày 7/4, The Rock có trận đấu vật biểu diễn đầu tiên sau 8 năm khi cùng người em họ Roman Reigns chạm trán cặp Cody Rhodes và Seth Rollins tại sự kiện WrestleMania 40.

Dù đã rời xa võ đài quãng thời gian dài, The Rock vẫn gây ấn tượng khi thực hiện hoàn hảo những kỹ thuật khó. Bên cạnh đó, thể trạng ở tuổi 51 của The Rock còn nhận được nhiều lời khen. Thậm chí, cơ bắp của The Rock còn được đánh giá ấn tượng hơn cả Reigns dù đô vật này mới chỉ bước qua tuổi 38. Sau cùng, The Rock cùng Reigns đã giành chiến thắng thuyết phục.

The Rock khi trở lại sàn đấu vật biểu diễn vào ngày 7/4

Thể trạng đáng nể ở tuổi 51 của The Rock

Cơ bắp của The Rock còn ấn tượng hơn người em họ Reigns

Hình ảnh The Rock khi trở lại sàn vật biểu diễn khiến nhiều fan xúc động. Ông là huyền thoại, góp phần giúp vật biểu diễn được biết đến rộng rãi hơn

“The Rock trông như một hòn đá tảng thực sự”, một fan bình luận.

“Sau 8 năm, ông ấy vẫn thi đấu không chệch một nhịp nào hết”.

“The Rock trông thật tuyệt. Ông ấy thật đẳng cấp”, tài khoản khác cho hay.

The Rock thành danh nhờ môn vật biểu diễn. Trong sự nghiệp, ông từng 10 lần vô địch thế giới, 5 lần vô địch Tag Team, lên ngôi ở Royal Rumble năm 2000. Theo The Sun, The Rock là đô vật được trả thù lao cao nhất lịch sử với con số tổng 800 triệu USD kiếm được.

Hơn một thập kỷ trở lại đây, The Rock tập trung cho sự nghiệp đóng phim, trở thành tài tử được trả thù lao cao bậc nhất Hollywood. The Rock nhiều lần bóng gió về việc trở lại võ đài nhưng phải đến ngày 7/4 thì mong muốn này mới thành hiện thực. Sau trận đấu thuận lợi vừa qua, không loại trừ khả năng The Rock sẽ tiếp tục thi đấu vật biểu diễn trong tương lai.

The Rock thành danh từ sàn vật biểu diễn

Tại môn vật biểu diễn, các võ sĩ sẽ thi đấu theo một kịch bản có sẵn. Dù vậy, môn này vẫn thu hút lượng lớn khán giả nhờ những động tác khó và các tình tiết mang tính giải trí cao.