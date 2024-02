The R&A, VGA và VG Corp: Sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác toàn diện với những hành động cụ thể

Những tháng đầu năm 2024, cộng đồng golf Việt đã liên tiếp đón nhận nhiều sự kiện nổi bật như lễ vinh danh trao giải VGA Awards, ra mắt thương hiệu VG Corp - đơn vị sở hữu và phát triển hệ sinh thái V Handicap, Golf News… và gần đây nhất là cuộc gặp đặc biệt quan trọng với ngài chủ tịch The R&A cũng như chuyến thăm của Tổng giám đốc phát triển R&A đến Việt Nam.



Trước đó, được sự đồng thuận từ Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA), chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VG Corp ông Võ Duy Nghĩa đã đích thân gặp mặt ông Niall Farquharson - Chủ tịch The R&A và trình bày các kế hoạch nhằm góp phần phát triển ngành công nghiệp golf tại Việt Nam đồng thời đề xuất các yêu cầu hợp tác, hỗ trợ từ phía The R&A dành cho VGA và VG Corp. Sự kiện gặp gỡ cấp cao với The R&A của tập đoàn VG Corp trong nỗ lực mang đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng, góp phần đưa golf Việt rạng danh trên bản đồ golf thế giới.

Hành động cụ thể đầu tiên diễn ra ngay sau cuộc gặp này đó chính là sự kiện Tổng giám đốc phát triển The R&A ông Phil Anderton cùng với 2 đại diện của tổ chức đã đến Việt Nam, tham gia một loạt các hoạt động, sự kiện nổi bật. Ông Vũ Nguyên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội golf Việt Nam cùng với ông Bạch Cường Khang - Phó TTK, Chủ tịch HĐTT Quốc Gia là những đại diện cấp cao của VGA đã tiếp đón và dẫn đoàn đi thăm rất nhiều trung tâm, cơ sở hoạt động golf tại Hà Nội. Đặc biệt đáng chú ý là sự kiện bảo trợ của The R&A, VGA cho Dự án ươm mầm tài năng golf trẻ. Điểm nhấn của dự án là phổ cập golf cho trẻ em, gia đình và đặc biệt đưa môn thể thao này vào các trường học.

Tổng giám đốc phát triển The R&A ông Phil Anderton cũng đã nhận lời mời đến với VG Corp để trao đổi và đưa ra nhiều hành động cụ thể mạnh mẽ hơn cho sự phát triển golf Việt. The R&A cam kết sẽ hỗ trợ cho VGA nói chung cũng như VG Corp nói riêng trong thời gian tới bao gồm cố vấn, tài trợ các kế hoạch phát triển cộng đồng golf Việt Nam thông qua những chương trình đào tạo golf trẻ, nâng cao chất lượng hệ thống Tour đấu từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Rất nhiều những kế hoạch chi tiết đã được đưa trong cuộc gặp này sẽ góp phần nâng tầm Golf Việt, tạo ra sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng golf Việt Nam.

Giữ nguyên quan điểm và chia sẻ của mình kể từ sau cuộc gặp với ngài Chủ tịch R&A, ông Võ Duy Nghĩa - Chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc VG Corp nói: “Một lần nữa tôi bày tỏ sự cảm kích khi VG Corp dành được sự tôn trọng và quan tâm lớn từ The R&A. Là đối tác chiến lược bền chặt của Hiệp hội golf Việt Nam, VG Corp luôn sẵn sàng và mong muốn nâng cao mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế trong đó có The R&A. Với bề dày lịch sử cùng với uy tín, kinh nghiệm của tổ chức golf lâu đời nhất thế giới, The R&A đã và đang đẩy mạnh sự quan tâm tới nhiều quốc gia ở châu Á trong đó có Việt Nam. Đây thực sự là một nguồn khích lệ, ủng hộ to lớn cho cộng đồng nhằm lan toả golf đến muôn nơi. Chắc chắn sau cuộc gặp với các đại diện trân quý của The R&A, VG Corp sẽ phối kết hợp mạnh mẽ hơn với VGA để hiện thực hóa các hành động cụ thể, mang đến những giá trị thiết thực nhất cho mỗi người yêu golf Việt Nam".

Đáp lại những đề xuất từ phía Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) và VG Corp, đại diện từ phía The R&A khẳng định sẽ sẵn sàng hỗ trợ VGA, cùng đơn vị đồng hành là VG Corp trong thời gian tới. Cụ thể, The R&A sẽ mang các quỹ phát triển golf cộng đồng, các giải đấu bán chuyên và chuyên nghiệp, cùng nhiều hoạt động khác nằm trong hệ thống vận hành của The R&A đến với Việt Nam.

Ông Vũ Nguyên, Phó Chủ tịch kiêm TTK Hiệp hội golf Việt Nam cũng chia sẻ: "Trong những năm gần đây, Hiệp hội Golf Việt Nam đã đẩy mạnh công tác quan hệ quốc tế và đặc biệt nhận được sự ủng rất lớn đến từ cơ quan quản lý và phát triển golf thế giới R&A. Việt Nam thời gian qua đã nổi lên như một quốc gia có tốc độ phát triển golf nhanh nhất thế giới và bạn bè quốc tế đang rất tò mò cũng như mong muốn trực tiếp sang Việt Nam để chứng kiến điều gì đang diễn ra với Golf Việt. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi đại diện The R&A khẳng định Việt Nam sẽ là quốc gia thành viên mà The R&A tập trung hỗ trợ phát triển trong những năm tới tại khu vực Châu Á đặc biệt trong công tác phát triển golf trẻ, golf đỉnh cao, lực lượng nhân lực phục vụ ngành công nghiệp golf và công tác quảng bá golf đến với nhiều người hơn nữa tại Việt Nam".

The R&A có trụ sở đặt tại St Andrews, là một trong hai cơ quan quản lý và phát triển golf thế giới, bên cạnh USGA. The R&A điều hành luật golf, các quy tắc về người chơi nghiệp dư, tiêu chuẩn thiết bị golf ở các quốc gia (ngoại trừ Mỹ và Mexico thuộc thẩm quyền của Hiệp hội Golf Mỹ). The R&A hiện đang hợp tác với 156 Hiệp hội golf trên 143 quốc gia, phục vụ khoảng 30 triệu người chơi golf trên toàn thế giới.