Thẻ quân dịch của Muhammad Ali, người phản đối cuộc chiến xâm lược Việt Nam, được bán đấu giá

Vào năm 1967, tinh thần phản đối chiến tranh của Muhammad Ali nổi tiếng với câu nói: "Tôi không oán thù gì với người Việt. Họ không bao giờ gọi tôi là mọi đen. Nhưng các ông thì có".

Đó là lý do khi nhận được tấm thẻ quân dịch vào tháng 3/1967, do J. Allen Sherman - Chủ tịch Hội đồng Địa phương số 47 của Hệ thống Tuyển chọn Louisville ký, ông đã từ chối ký tên. Trên giấy báo ghi tên ông là "Cassius Marsellus Clay, Jr." và dòng chú thích "(hay còn gọi là) Muhammad Ali" với yêu cầu người đăng ký "ký vào mẫu đơn này ngay khi nhận được".

Vì quyết định từ chối đi lính, ngay hôm sau, Muhammad Ali nhận được trát hầu tòa từ J. Allen Sherman trong lúc đang chuẩn bị cho trận đấu với Zora Folley. Và thế là ông nói trước các phóng viên, rằng "những ai muốn chứng kiến võ sĩ hạng nặng vĩ đại nhất, người đã sống tốt hơn bao giờ hết, hãy đến ngay bây giờ, bởi đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi".

Muhammad Ali đánh bại Zora Folley trong trận đấu năm 1967.

Muhammad Ali đã hạ gục Folley ở hiệp thứ bảy để bảo vệ đai vô địch. Và năm tuần sau đó tại Houston, ông từ chối bước lên khi tên mình được gọi nhập ngũ. Trong một thông báo dài bốn trang gửi cho báo chí, Muhammad Ali nói rõ sẽ không gia nhập quân đội "xét theo nhận thức và niềm tin cá nhân của tôi". Ngoài ra ông cũng tuyên bố "không chỉ từ bỏ mọi thứ, từ tiền tài, danh vọng đến sự nghiệp, còn sẵn sàng chết vì đức tin của mình".

Đức tin của Muhammad Ali chính là sự vô nghĩa của chiến tranh. "Chúng ta chỉ tự vệ nếu bị tấn công, không phải những kẻ kẻ xâm lược. Tại sao tôi lại phải mặc quân phục và đi hàng nghìn dặm xa xôi, thả bom và nã đạn vào những người da vàng ở Việt Nam trong khi những người da đen ở đây bị ngược đãi và bị tước đoạt các quyền cơ bản của một con người?", ông nói.

Tại phiên tòa diễn ra vào tháng 6/1067, sau chưa đầy nửa giờ bồi thẩm đoàn thảo luận, Muhammad Ali bị kết án 5 năm tù giam và nộp phạt 10.000 đô la, bị tước đai vô địch hạng nặng và cả giấy phép thi đấu. Tuy được tại ngoại sau kháng cáo, ông không thể thượng đài đúng vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp và phải kiếm tiền qua các cuộc diễn thuyết ở trường Đại học.

Muhammad Ali nói không với nhập ngũ và nêu rõ lập trường chống chiến tranh.

Đến cuối thập niên 1960, lập trường của Muhammad Ali ngày càng nhận được sự ủng hộ rộng rãi, đồng thời phong trào phản chiến cũng dâng cao. Tổng cộng có 16 triệu thanh niên Mỹ đốt thẻ quân dịch để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam. Đến năm 1971, Tòa án tối cao tuyên bố lật ngược bản án và tuyên Muhammad Ali vô tội.

Thuộc mẫu người luôn cho đi thay vì nhận lại, cho đến khi qua đời vào năm 2016 ở tuổi 74, Muhammad Ali luôn đi đầu trong các phong trào xã hội. Ông từng ủng hộ người tị nạn Palestine, lên tiếng phản đối chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, hỗ trợ những người sống sót sau cuộc diệt chủng ở Rwanda và đến Afghanistan với tư cách là một sứ giả hòa bình. Để hàn gắn thế giới và cố gắng mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, ông sẵn sàng cho đi rất nhiều kỷ vật và tài sản mà không hề đắn đo.

Riêng với tấm thẻ quân dịch để trống phần chữ ký, biểu tượng cho sự kiên định của mình, vẫn được Muhammad Ali giữ lại, và tặng cho Belinda Boyd, người vợ thứ hai của ông.

Tấm thẻ quân dịch của Muhammad Ali.

Sau này bà lại trao nó cho cô con gái Rasheda Ali Walsh, và Rasheda nói với trang The Athletic, rằng nó đã nằm trong két sắt suốt 26 năm qua, với sự bảo quản của những người cháu của Muhammad Ali, gồm Nico, một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, và Biaggio, một võ sĩ MMA chuyên nghiệp.

"Tôi nghĩ rằng đây là bảo vật gia đình và sẽ được truyền qua nhiều thế hệ, nhưng đến một ngày, chúng tôi nhận thấy cha tôi thuộc về thế giới này và thông điệp truyền cảm hứng của ông nên được chia sẻ rộng rãi trên toàn thế giới", Rasheda nói. "Tôi gọi tấm thẻ quân dịch này là một tác phẩm của sự tự do, và có giá trị trong hàng trăm năm tới. Trong một thế giới hoàn hảo, tôi muốn vật phẩm này được trưng bày để truyền cảm hứng về lòng dũng cảm cũng như đức tin của ông, đồng thời giáo dục thế hệ sau, tiếp thêm sức mạnh cho họ".

Tấm thẻ quân dịch hiện được rao bán thông qua Christie. Cuộc đấu giá trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 28/10, nhưng trước đó, được trưng bày trước công chúng tại New York (Mỹ) từ ngày 18/9 đến ngày 21/10.