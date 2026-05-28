Thẻ ngân hàng bị từ chối thanh toán, mỹ nhân ngỡ ngàng khi người trả tiền giúp là thần đồng bóng đá nổi tiếng, siêu giàu Lamine Yamal

Mối tình giữa thần đồng bóng đá Lamine Yamal và bạn gái mới Inés García đang khiến mạng xã hội phát sốt, không chỉ vì độ đẹp đôi mà còn bởi cách cả hai gặp nhau quá… phim tình cảm. Theo chia sẻ của Inés García, cuộc gặp đầu tiên với cầu thủ trẻ của FC Barcelona diễn ra hoàn toàn tình cờ, thậm chí cô còn không hề biết anh là ngôi sao bóng đá nổi tiếng.

“Em gặp Lamine theo cách bình thường nhất có thể”, Inés kể lại. Hôm đó, cô đang mua đồ ăn vặt ở một cửa hàng tiện lợi thì bất ngờ gặp tình huống dở khóc dở cười: thẻ ngân hàng bị từ chối thanh toán. “Em vừa căng thẳng vừa xấu hổ, đứng loay hoay chuyển tiền từ tài khoản khác”.

Đúng lúc ấy, một chàng trai đứng cạnh bật cười nhẹ rồi chủ động lên tiếng: “Để anh cứu em lần này nhé”. Không màu mè, không màn giới thiệu kiểu “anh là cầu thủ Barcelona”, Lamine chỉ đơn giản trả tiền snacks cho cả hai rồi đứng trò chuyện cùng cô gái lạ trước cửa hàng. Chính sự giản dị đó lại khiến Inés ấn tượng mạnh.

Mỹ nhân Inés García kể chuyện tình yêu như phim với Lamine Yamal: Gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, sốc nặng khi biết danh tính thật của chàng cầu thủ

Lamine Yamal đưa bạn gái mới dự sự kiện mới đây

“Anh ấy cực kỳ điềm tĩnh, hài hước và khiêm tốn đến lạ. Em thật sự nghĩ đó chỉ là một chàng trai dễ thương và lịch sự”, cô chia sẻ.

Sau lần gặp ấy, cả hai trao đổi số điện thoại rồi nhắn tin mỗi ngày. Theo lời Inés, đôi khi Lamine “mất hút” vì bận đi tập nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Cho đến một ngày, cô mở TikTok và chết lặng khi nhìn thấy chính chàng trai từng ngồi ăn khoai tây chiên cùng mình xuất hiện trong màu áo Barcelona với hàng triệu lượt xem.

“Em lập tức gọi cho anh ấy và hét lên: ‘Khoan đã… Anh chính là Lamine đó sao?!’”, Inés kể lại trong sự ngượng ngùng. Đáp lại, Yamal chỉ cười không ngừng. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội vì quá giống mô-típ phim thanh xuân: một cô gái gặp chàng trai bí ẩn ở cửa hàng tiện lợi mà không hề biết anh là ngôi sao nổi tiếng.

Ở tuổi 17, Lamine Yamal hiện được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất bóng đá châu Âu. Dù sở hữu bản hợp đồng lớn cùng điều khoản giải phóng lên tới 1 tỷ euro với Barcelona, cầu thủ trẻ này vẫn gây thiện cảm bởi hình ảnh giản dị và kín tiếng ngoài sân cỏ. Mối quan hệ giữa anh và Inés García hiện vẫn được giữ khá riêng tư, đúng với tinh thần của lần gặp đầu tiên: tự nhiên, nhẹ nhàng và không cần ánh đèn hào nhoáng.