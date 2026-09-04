Thế lực thống trị các giải trẻ quốc gia & thành quả từ mô hình hợp lực

CLB Bóng bàn CAND - T&T tiếp tục khẳng định vị thế với 11 HCV, 7 HCB, 9,5 HCĐ, qua đó đứng Nhất toàn đoàn tại Giải các Cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026.

Kết quả này nối dài chuỗi thành tích nổi bật của CAND – T&T tại các giải đấu quốc gia, đồng thời cho thấy hiệu quả ngày càng rõ rệt từ mô hình phối hợp giữa ngành Công an và T&T Group trong đầu tư, đào tạo thể thao thành tích cao.

Trong những năm gần đây, CAND – T&T thường xuyên góp mặt ở nhóm dẫn đầu các giải bóng bàn quốc gia. Đặc biệt, ở hệ thống thi đấu trẻ, đội bóng bàn của lực lượng Công an và T&T Group đang tạo ra dấu ấn rõ nét khi liên tục đứng ở vị trí số một tại nhiều sân chơi quan trọng.

Những màn trình diễn nổi bật của các tay vợt trẻ

Giải các Cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026 có sự tham dự của 25 đoàn với khoảng 300 VĐV đến từ những trung tâm bóng bàn mạnh trên cả nước.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của CAND – T&T là khả năng cạnh tranh ở nhiều nhóm tuổi. HLV trưởng Vũ Mạnh Cường chia sẻ:"Thành tích này đến từ sự đầu tư bài bản của lãnh đạo ngành Công an và Tập đoàn T&T. Trong 7 trận chung kết đơn các lứa tuổi, VĐV CAND – T&T giành chiến thắng đến 6 trận.

Đặc biệt, VĐV Phương Mai từng thua đối thủ 0-3 ở vòng bảng nhưng thắng lại 4-3 ở chung kết, trong đó set 7 thắng nghẹt thở 12-10. Điều này cho thấy các VĐV khi khoác trên mình tấm áo đại diện ngành công an đã ý thức được trách nhiệm và thể hiện rõ bằng tinh thần, sự chuẩn bị nghiêm túc để tạo sự bứt phá trong thi đấu, qua đó giành chiến thắng".

Ở nội dung U15 nữ, Hoàng Trà My cũng để lại dấu ấn khi bảo vệ thành công chức vô địch. Tay vợt trẻ CAND – T&T vượt qua Linh Đan của Đồng Nai với tỷ số 4-2 trong trận chung kết.

Bảo vệ chức vô địch chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, bởi nhà vô địch luôn trở thành mục tiêu mà các đối thủ dành sự chuẩn bị đặc biệt. Vì thế, chiến thắng của Trà My không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn mà còn cho thấy sự ổn định và bản lĩnh đang được cải thiện qua từng giải đấu.

Một trường hợp khác gây chú ý là Đoàn Đức Tuấn. Mới thuộc nhóm tuổi 16–17, Đức Tuấn được đôn lên thi đấu ở lứa tuổi 18–19 và vẫn tạo nên hành trình vô địch đầy thuyết phục.

Tại bán kết, Đức Tuấn đánh bại Nguyễn Hoàng Lâm với tỷ số 4-2. Đây là chiến thắng đáng chú ý khi Hoàng Lâm là một trong những tay vợt chủ lực của Quân đội, thuộc lực lượng đội 1 tham dự Đại hội Thể dục Thể thao.

Thử thách tiếp tục xuất hiện ở trận chung kết khi Đức Tuấn đối đầu Nguyễn Tất Thành Đạt. Hai tay vợt giằng co quyết liệt và phải bước vào ván đấu thứ bảy để phân định thắng thua.

Trong ván quyết định, Đức Tuấn giành chiến thắng 11-8, qua đó thắng chung cuộc 4-3 và đoạt HCV đơn nam lứa tuổi 18–19.

Việc một VĐV mới ở nhóm tuổi 16–17 có thể vượt qua những đối thủ lớn tuổi hơn, giàu kinh nghiệm hơn để lên ngôi ở nhóm 18–19 là tín hiệu tích cực đối với công tác đào tạo trẻ của CAND – T&T.

Tấm HCV của Đức Tuấn vì thế không chỉ có ý nghĩa về mặt thành tích. Khả năng thi đấu vượt tuổi cho thấy tiềm năng phát triển đáng chú ý của tay vợt trẻ này.

Ngoài Phương Mai, Hoàng Trà My và Đoàn Đức Tuấn, nhiều VĐV khác của CAND – T&T cũng giành được những kết quả tích cực. Vũ Mạnh Huy vượt qua Bùi Hữu Huy của Hải Phòng ở nhóm tuổi 22–23, trong khi Trần Mai Ngọc đánh bại Lâm Thu Cúc của Quân đội.

Việc có VĐV đủ sức cạnh tranh ở nhiều nhóm tuổi khác nhau cho thấy thành công của CAND – T&T không chỉ dựa vào một vài cá nhân nổi bật. Đằng sau đó là một lực lượng có chiều sâu và khả năng kế thừa.

Thành tích không đến từ một giải đấu

11 HCV tại Giải các Cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026 càng đáng chú ý nếu đặt trong chuỗi thành tích mà CAND – T&T đã xây dựng trong thời gian qua.

Trong năm 2025, CAND – T&T đứng đầu tại hàng loạt giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia như Giải các CLB toàn quốc, Giải các Tay vợt xuất sắc toàn quốc, Giải trẻ, Giải thanh thiếu niên và Giải các Tay vợt trẻ xuất sắc toàn quốc.

Bước sang năm 2026, thành tích này tiếp tục được duy trì và có phần nổi bật hơn. CAND – T&T đứng đầu tại giải đấu trong khuôn khổ Đại hội gắn với giải vô địch quốc gia, tiếp tục giữ vị trí số một ở giải trẻ và mới nhất là đăng quang Nhất toàn đoàn tại Giải các Cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia.

Một lần đứng đầu có thể là thành công của một giải đấu cụ thể. Nhưng việc liên tục dẫn đầu ở nhiều sân chơi, nhiều nhóm tuổi và trong thời gian kéo dài qua hai mùa giải lại cho thấy sức mạnh của cả một hệ thống.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong quá trình phát triển của bóng bàn CAND – T&T. Những thành tích liên tiếp cho thấy mô hình phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và T&T Group đang tạo ra hiệu quả rõ ràng trong đầu tư và phát triển thể thao thành tích cao.

Điểm đáng nói là mối quan hệ này không đơn thuần dừng ở việc doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho một đội thể thao.

Ngành Công an có nền tảng lâu năm trong phát triển thể thao thành tích cao, cùng hệ thống tổ chức, tính kỷ luật, môi trường rèn luyện và công tác quản lý VĐV. Trong khi đó, T&T Group bổ sung nguồn lực xã hội hóa, kinh nghiệm đầu tư thể thao dài hạn và những điều kiện cần thiết để đội ngũ huấn luyện cũng như VĐV có thể tập trung tốt hơn cho chuyên môn.

Khi hai nguồn lực được đặt trong cùng một định hướng, hiệu quả tạo ra không chỉ đơn thuần là phép cộng. Từ khâu tuyển chọn, đào tạo trẻ, xây dựng đội ngũ huấn luyện cho tới việc phát triển lực lượng kế cận, CAND – T&T đang từng bước hình thành một chuỗi phát triển tương đối hoàn chỉnh.

Mô hình đáng tham khảo cho thể thao thành tích cao

Nhìn rộng hơn, thành công của CAND – T&T cũng mang đến một góc nhìn đáng chú ý về quá trình xã hội hóa thể thao thành tích cao tại Việt Nam.

Xã hội hóa không nhất thiết đồng nghĩa với việc doanh nghiệp thay thế vai trò của các ngành, địa phương hay những đơn vị thể thao truyền thống. Hiệu quả có thể đạt được cao hơn khi mỗi bên phát huy thế mạnh riêng và cùng hướng tới một chiến lược đủ dài hạn.

Trong mô hình CAND – T&T, ngành Công an mang tới nền tảng tổ chức, kỷ luật và truyền thống thể thao. Doanh nghiệp bổ sung nguồn lực, tư duy đầu tư và khả năng đồng hành lâu dài. Trong khi đó, đội ngũ chuyên môn có nhiệm vụ biến những nguồn lực ấy thành thành tích và xây dựng các thế hệ VĐV kế tiếp.

Chuỗi thành tích liên tục, đặc biệt là những vị trí Nhất toàn đoàn ở nhiều giải đấu, đang cho thấy mô hình hợp lực này đã tạo ra những kết quả thực tế.

Và với bóng bàn CAND – T&T, 11 HCV tại giải đấu năm 2026 có thể được xem như một dấu mốc tiếp theo trong hành trình xây dựng một lực lượng trẻ có chiều sâu, có khả năng cạnh tranh ở nhiều lứa tuổi và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.