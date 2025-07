Thế lực một thời của bóng đá Việt Nam đại thắng, vùi dập đối thủ 5 bàn không gỡ

Chiều hôm nay, 21/7, trong lượt trận mở màn bảng C của vòng chung kết giải vô địch U15 Quốc gia – Cúp Acecook 2025, đội U15 Sông Lam Nghệ An đã xuất sắc giành chiến thắng 5-0 trước An Giang.

Ngay từ phút thứ 3, Trần Văn Đức Uy đã mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An với một cú dứt điểm chính xác. Không lâu sau đó, Đức Uy tiếp tục tỏa sáng khi nâng tỷ số lên 2-0 vào phút thứ 30. Đến phút 33, Phạm Tuấn Hưng đã ghi bàn thứ ba, khẳng định sự vượt trội của đội bóng xứ Nghệ trong hiệp một. Nỗ lực của An Giang trong hiệp một không thể thay đổi tình hình và họ không tạo ra được nhiều cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành đối phương.

U15 SLNA đại thắng U15 An Giang.

Bước vào hiệp hai, Sông Lam Nghệ An đã giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn tạo đủ áp lực lên đối thủ. Đức Uy và Tuấn Hưng một lần nữa ghi bàn, ấn định chiến thắng 5-0 cho đội nhà. Sự xuất sắc của bộ đôi này đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vang dội trong trận ra quân.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa 1-1 trước Đắk Lắk.

Trong trận đấu còn lại của bảng C, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Đắk Lắk đã có một trận hòa 1-1 kịch tính. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, mặc dù có nhiều cơ hội rõ rệt, nhưng lại phải nhận bàn thua ở phút bù giờ hiệp một từ Phạm Tuấn Vũ. Đội bóng miền Trung đã phản ứng tốt, với bàn gỡ hòa từ Ngô Quốc Đạt ngay phút 48, nhưng không thể có bàn thắng thứ hai.

Kết quả trận đấu:

An Giang 0-5 Sông Lam Nghệ An

Bàn thắng: Trần Văn Đức Uy (3', 30', 81'), Phạm Tuấn Hưng (33', 70').

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1 Đắk Lắk

Bàn thắng: Ngô Quốc Đạt (48'), Phạm Tuấn Vũ (45+1').