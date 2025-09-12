Thế lực mới của bóng đá Nam Mỹ

Nhiều thập kỷ qua, bản đồ bóng đá Nam Mỹ gần như chỉ xoay quanh "tam giác quyền lực" Brazil - Argentina - Uruguay, thỉnh thoảng có thêm sự góp mặt của Colombia hay Chile. Những năm gần đây, Ecuador nổi lên như một hiện tượng khác biệt, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với mọi đối thủ ở các giải đấu cấp độ đội tuyển.

Đoàn quân của HLV Sebastian Beccacece kết thúc vòng loại World Cup 2026 với vị trí nhì bảng tổng sắp khu vực CONMEBOL, chỉ xếp sau đương kim vô địch thế giới Argentina, đồng thời giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết. Từ khi tiếp quản vị trí của người tiền nhiệm Felix Sanchez vào tháng 8-2024, HLV người Argentina Sebastian Beccacece đã cùng Ecuador bất bại 11 trận liên tiếp, bao gồm 5 chiến thắng - mạch không thua dài nhất trong lịch sử đội tuyển này.

Ecuador cầm chân Brazil, thắng Argentina để xếp nhì khu vực Nam Mỹ. (Ảnh: FIFA)

Ecuador vẫn phải trông cậy nhiều vào "lão tướng" Enner Valencia. Chính cựu tiền đạo West Ham đã 35 tuổi này là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Argentina ở lượt trận vòng loại cuối rạng sáng 10-9.

Điểm mạnh của "La Tricolor" nằm ở hàng thủ đặc biệt vững chãi. Dưới thời HLV Beccacece, họ chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 11 trận nhờ vào những cá nhân xuất sắc như: thủ môn kỳ cựu Hernan Galindez (Huracan); các trung vệ Willian Pacho (PSG), Piero Hincapie (Leverkusen, Arsenal); hậu vệ cánh Pervis Estupinan (AC Milan) và tiền vệ phòng ngự Moises Caicedo (Chelsea)…

Trước năm 2002, đội tuyển xứ sở Andes chưa từng dự World Cup. Kỳ tích lần đầu góp mặt tại Hàn Quốc - Nhật Bản 2002 đã mở ra cánh cửa mới. Đỉnh cao đến ở World Cup 2006, khi Ecuador vào tới vòng 1/8 và chỉ chịu dừng bước trước "ông lớn" Anh. Từ đó, họ duy trì được sự hiện diện khá đều đặn ở các kỳ World Cup nhưng chưa tạo tiếng vang thật sự.

Bí quyết tiến bộ của Ecuador nằm ở khâu đào tạo trẻ. Học viện Independiente del Valle đã trở thành cái nôi sản sinh hàng loạt tài năng, đưa Ecuador từ đội bóng chỉ dựa vào thể lực trở thành tập thể sở hữu nhiều cá nhân kỹ thuật và tư duy hiện đại. Tương lai bóng đá Ecuador được mở ra bằng sự trẻ trung và ổn định của các cầu thủ.

Tuy nhiên, Ecuador vẫn đối diện nhiều thách thức: Cải thiện hiệu suất ghi bàn, giữ vững tâm lý ở các trận cầu lớn và tránh sự sa sút vì những sai lầm ngoài chuyên môn. Nếu khắc phục được, Ecuador hoàn toàn có thể bước ra khỏi cái bóng "ngựa ô" để trở thành một thế lực thực sự của bóng đá Nam Mỹ trong thập niên mới.

Những cầu thủ như Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán hay "thần đồng" Kendry Páez không chỉ là trụ cột ở tuyển quốc gia mà còn tỏa sáng khi thi đấu tại châu Âu. Cùng với thủ lĩnh giàu kinh nghiệm Enner Valencia, Ecuador đang sở hữu một "thế hệ vàng" hứa hẹn gắn bó ít nhất 5-10 năm tới.



