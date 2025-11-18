Thể hình Việt Nam giành 10 HCV và xếp hạng nhì tại giải vô địch thế giới 2025

Đội tuyển thể hình Việt Nam có 10 HCV tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: VBWF

Đội tuyển thể hình Việt Nam tìm cơ hội xếp nhất toàn đoàn tại giải vô địch thế giới 2025 đã bế mạc tại Batam (Indonesia) nhưng đáng tiếc chúng ta không hiện thực được cơ hội.

Dẫu vậy, kết thúc toàn giải, các lực sĩ của thể hình và fitness Việt Nam giành 10 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ. 10 tấm HCV của đội tuyển giành được từ kết quả thi đấu của lực sĩ Phạm Văn Mách (56kg nam), Phan Huỳnh Đức (65kg nam), Hồ Huy Bình (70kg nam), Phạm Văn Phước (nam cổ điển 160cm), Nguyễn Thị Kim Dung (nữ cổ điển 165cm), Nguyễn Thị Kim Dung (nữ fitness đến 165cm), Trần Hoàng Duy Thuận/Bùi Thị Thoa (đôi nam nữ mở rộng), Trần Hoàng Duy Thuận (nam fitness 170cm), Bùi Thị Hoa (55kg nữ), Nguyễn Thanh Tiên (nam cổ điển 182cm).

Lực sĩ Việt Nam thi đấu để có các vị trí số 1 xuất sắc. Ảnh: VBWF

Các thành tích HCB tại giải vô địch thế giới năm nay của đội tuyển thể hình Việt Nam thuộc về lực sĩ Lê Hồng Phong, Đinh Kim Loan, Tô Lan Nhi, Tạ Thị Ngọc Bích còn HCĐ của các lực sĩ Nguyễn Thanh Long và Tạ Thị Ngọc Bích.

Ban huấn luyện đội tuyển thể hình Việt Nam cho biết, đội tuyển đã đứng hạng nhì đồng đội nam và hạng nhì đồng đội nữ. Tại kết quả toàn đoàn, chúng ta xếp thứ nhì.

Năm nay, giải vô địch thế giới có lực sĩ của 34 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh 46 bộ huy chương trong các nội dung dành chon am, nữ. Gần 300 lực sĩ đã góp mặt thi đấu.

Đội tuyển thể hình Việt Nam đã về nước với các kết quả huy chương ở giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: VBWF

Đội thể hình Việt Nam đã tham dự 23 lực sĩ và vào khuya ngày 17-11, toàn đoàn về nước sau khi giải được bế mạc.