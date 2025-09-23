The Golfers Tournament 2025: Kỷ nguyên mới của golf Việt Nam

Sự kiện này không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình nâng cao giá trị golf tại Việt Nam. Với thông điệp "Continuing the History – Tiếp nối lịch sử", giải đấu khẳng định khát vọng vươn tầm quốc tế và tôn vinh di sản văn hóa của cộng đồng golfer Việt.

Giải đấu The Golfers Tournament (nằm trong hệ thống VGA Development Tour) nhấn mạnh sứ mệnh tạo nên một sân chơi đỉnh cao nơi các tay golf xuất sắc được thử thách. Giải không chỉ tạo điều kiện để các golfer trẻ rèn luyện và phát triển mà còn là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, nơi tinh thần thể thao được kế thừa và phát triển.

Buổi họp báo công bố giải đấu.

Năm 2025 cũng là dịp kỷ niệm 13 năm ra đời của GolfEdit. Từ một nền tảng thông tin đơn thuần, GolfEdit đã trở thành một sản phẩm truyền thông mạnh mẽ, góp phần đa dạng hóa và làm phong phú thêm bức tranh golf ở Việt Nam. Chương trình Golfers Tournament chính là sự kiện đánh dấu cột mốc trên hành trình này, thực hiện sứ mệnh kết nối cộng đồng và tôn vinh những giá trị của bộ môn thể thao quý tộc.

Một trong những điểm nổi bật của The Golfers Tournament chính là việc tổ chức như một ngày hội kết nối, thu hút những golfer hàng đầu và các đối tác chiến lược. Kết hợp giữa hoạt động thi đấu và các buổi sinh hoạt cùng học sinh sinh viên, giải đấu hứa hẹn sẽ lan tỏa tình yêu golf đến giới trẻ và xây dựng một hệ sinh thái golf bền vững.

Giải nhận được sự quan tâm của đông đảo giới golf Việt Nam.

Để một giải đấu có thể trường tồn, việc giữ gìn giá trị truyền thống trong khi áp dụng đổi mới sáng tạo là điều rất quan trọng. The Golfers Tournament 2025 sẽ tổ chức theo thể thức thi đấu chuẩn mực quốc tế, nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Chiếc cúp "The Keeper of Greatness" xúc tiến sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, khẳng định rằng golf không chỉ là môn thể thao mà còn là một phần của di sản văn hóa.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, The Golfers Tournament không chỉ dừng lại ở Việt Nam. Giải đấu đang hướng đến việc trở thành điểm hẹn quốc tế cho golf, thu hút các golfer và đối tác từ khắp nơi trên thế giới. Điều này mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh của golf Việt Nam lên bản đồ quốc tế, củng cố vị thế của môn thể thao này trong thời đại mới.

Cuối cùng, The Golfers Tournament 2025 còn là lời mời gọi rộng rãi tới những ai yêu mến golf và văn hóa cộng đồng. Mỗi cú swing không chỉ mang theo sức mạnh của khao khát chiến thắng mà còn tạo dựng ký ức quý giá cho cộng đồng golfer. Với sự tham gia của tất cả mọi người, The Golfers Tournament không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là biểu tượng của văn hóa thể thao Việt Nam, góp phần vào quá trình xây dựng di sản tương lai cho golf tại đất nước này.

Giải diễn ra tại sân golf rất đẹp.

Lịch Trình Sự Kiện

Giải diễn ra tại sân Thanh Lanh Valley Golf & Resorts (Phú Thọ) từ ngày 31/10, với sự tham dự của 72 VĐV (36 VĐV nghiệp dư, 36 VĐV chuyên nghiệp). VĐV nghiệp dư có handicap index chính thức không cao hơn 7.2 (đối với nam) tại thời điểm đăng ký.

Giải đấu sẽ được diễn ra theo thể thức đấu gậy qua 2 vòng đấu 18 hố (tổng 36 hố) không áp dụng cắt loại. Trong trường hợp điều kiện thời tiết và sân không cho phép việc hoàn thành 36 hố thi đấu, Hội đồng sẽ có quyền quyết định việc hủy kết quả của một hoặc nhiều vòng đấu. Người chiến thắng là người có điểm tổng thực (gross) thấp nhất khi giải đấu kết thúc.

Quỹ Giải Thưởng

Quỹ giải thưởng được xác định lên tới 100 triệu VND, hứa hẹn sẽ khuyến khích sự cạnh tranh và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cho các vận động viên tham gia.