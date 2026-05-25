Ninh Bình bất ngờ đánh mất lợi thế trong cuộc đua vào top 3. Ảnh: VPF

Sau khi bị PVF CAND cầm hòa 1-1, các cầu thủ Thể Công Viettel chuẩn bị gặp hai đối thủ khác cũng thuộc ngành Công an và có thực lực mạnh hơn là Công an TPHCM và Công an Hà Nội. Để bảo toàn ngôi nhì bảng đồng thời sở hữu 1 suất dự AFC Champions League Two 2026-2027, thầy trò HLV Popov buộc phải không được thua ở hai trận còn lại. Bởi thuận lợi cho Thể Công Viettel là đang hơn Hà Nội FC ở đối đầu (1-1, 1-0), nên chỉ cần thêm 1 điểm là đạt yêu cầu.

Trong đó, trận quan trọng nhất của họ hẳn sẽ là chuyến làm khách trên sân Bình Dương trước Công an TPHCM ở vòng 25. Bởi dù sao thì thực lực đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương cũng không khó chịu như Công an Hà Nội. Vì thế Hoàng Đức và các đồng đội hy vọng kiếm được điểm ở trận này.

Trong trường hợp xấu, nếu không đạt đủ số điểm cần thiết thì Thể Công Viettel hy vọng Hà Nội FC và Ninh Bình cùng bị mất điểm ở hai vòng còn lại. Trong đó đáng ngại nhất là Hà Nội FC đang có phong độ ổn định gần đây. Hà Nội FC sẽ lần lượt gặp HA.GL và Công an TPHCM. Hai trận đều thuộc loại “xương” khi HA.GL đang vào thế chạy điểm đua trụ hạng, còn Công an TPHCM dù đã an bài với thứ hạng nhưng nếu đá đúng sức sẽ rất khó chịu.

Hà Nội FC thể hiện phong độ tốt trong thời gian qua, nhưng hai trận cuối mùa sẽ gặp các đối thủ khó chịu. Ảnh: VPF

Trước mắt, Hà Nội FC buộc phải giành trọn 6 điểm để tránh khả năng bị Ninh Bình soán ngôi thứ 3 thì thực tế hơn so với việc tranh ngôi nhì bảng với Thể Công Viettel khi mà họ không còn quyền tự quyết để hướng mục tiêu tranh Huy chương bạc.

Với Ninh Bình, hai trận còn lại sẽ gặp Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Cục diện hiện nay khi mà hai đội trên đã an toàn trụ hạng thì hy vọng giành số điểm tối đa trong tầm tay của đội bóng Cố đô. Vấn đề là họ không còn quyền tự quyết khi phải thắng, đồng thời hy vọng các đối thủ phía trước sẩy chân.

Nếu xét về độ khó từ các đối thủ còn lại thì Hà Nội FC mới gay cấn nhất khi gặp HA.GL vốn đang ở thế cần điểm để đua trụ hạng trên sân Pleiku, sau đó về sân nhà gặp Công an TPHCM, đội đã thắng họ ở trận lượt đi.