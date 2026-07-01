Thể Công Viettel và PVF thắng lớn ngày ra quân VCK U17 Quốc gia 2026

Thể Công Viettel và PVF cùng khởi đầu thuận lợi tại VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 khi lần lượt đánh bại LPBank HAGL và SHB Đà Nẵng để giành trọn 3 điểm.

Chiều 16/7, Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 chính thức khởi tranh với hai trận đấu đầu tiên của bảng A. Thể Công Viettel và PVF đều thể hiện sức mạnh khi giành chiến thắng thuyết phục, qua đó tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo.

Thể Công Viettel ngược dòng rồi thắng đậm HAGL

Ở trận khai mạc trên sân Pleiku, chủ nhà LPBank HAGL nhập cuộc đầy quyết tâm và chơi chủ động trong những phút đầu. Tuy nhiên, Thể Công Viettel nhanh chóng lấy lại thế trận và cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số ở phút 29.

Từ một tình huống phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào khu vực cấm địa khiến hàng thủ HAGL lúng túng. Thành Đạt có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, đưa đội bóng áo lính vươn lên dẫn trước.

Chỉ 6 phút sau, LPBank HAGL đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát khi Mạnh Nguyên ghi bàn gỡ hòa 1-1. Dẫu vậy, sai lầm của hàng phòng ngự đội chủ nhà ngay trước giờ nghỉ đã tạo điều kiện để Đại Nhân chớp thời cơ đá bồi thành công, giúp Thể Công Viettel bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-1.

Hiệp hai chứng kiến màn trình diễn áp đảo của đội bóng áo lính. Ngay phút 46, Thể Công Viettel nới rộng cách biệt lên 3-1 trước khi Đại Nhân hoàn tất cú hat-trick chỉ 6 phút sau, nâng tỷ số lên 4-1.

Đến phút 67, Quang Danh ghi thêm một bàn thắng để khẳng định sự vượt trội của Thể Công Viettel. Những gì LPBank HAGL làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số của Gia Huy ở phút 70. Chung cuộc, đội chủ nhà nhận thất bại 2-5 trong trận ra quân.

PVF thắng thuyết phục SHB Đà Nẵng

Ở trận đấu còn lại của bảng A trên sân Hàm Rồng, PVF cũng có màn khởi đầu suôn sẻ khi chạm trán SHB Đà Nẵng.

Với lực lượng đồng đều cùng nhiều tuyển thủ U17 Việt Nam trong đội hình, PVF nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành đối phương. Sự vượt trội của đội bóng này được cụ thể hóa bằng ba bàn thắng lần lượt của Văn Dương, Sỹ Bách và Anh Hào.

Chiến thắng 3-0 giúp PVF có màn ra quân hoàn hảo, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay.

Sau lượt trận đầu tiên của bảng A, Thể Công Viettel và PVF cùng có 3 điểm và tạm thời chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Kết quả này mang đến lợi thế đáng kể cho cả hai đội trong hành trình cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out của VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026.

Cũng trong chiều 16/7, tại sân Pleiku (Gia Lai), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026. Giải diễn ra từ ngày 16 đến 29/7 tại Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, quy tụ 12 đội xuất sắc vượt qua vòng loại.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Thư ký VFF Đinh Thị Thu Trang khẳng định giải đấu tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong công tác đào tạo trẻ, đồng thời nhấn mạnh việc U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026 là minh chứng cho hiệu quả đầu tư bóng đá trẻ. Ngay sau lễ khai mạc, hai trận mở màn bảng A đã diễn ra giữa LPBank HAGL gặp Thể Công Viettel và PVF đối đầu SHB Đà Nẵng.