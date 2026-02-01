Thể Công – Viettel tổ chức sự kiện đặc biệt trước Tết, Khuất Văn Khang trổ tài cực khéo

Hoạt động có sự tham gia của đội trưởng U23 Việt Nam – tiền vệ Khuất Văn Khang cùng các cầu thủ, ban huấn luyện và các đội trẻ từ U13 cho đến đội một. Không còn khoác áo thi đấu, Văn Khang xuất hiện gần gũi khi kiên nhẫn chỉnh từng nếp lá, buộc lạt và thực hiện các công đoạn gói bánh với sự khéo léo. Cách anh gói từng chiếc bánh – từ rửa lá, vo gạo tới gài lạt – được so sánh như những pha rê bóng điêu luyện trên sân cỏ.

Anh chia sẻ rằng việc cùng đồng đội quây quần làm việc giản dị này giúp bản thân tìm được cảm giác thư thái giữa lịch thi đấu dày đặc. Gói bánh chưng không chỉ là chuẩn bị mâm cỗ ngày Tết, mà còn là cách để các cầu thủ cảm nhận rõ hơn niềm vui đoàn viên khi mùa xuân đến gần.

Hoạt động năm nay còn có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khi các cầu thủ trẻ hào hứng chia sẻ: gói bánh đòi hỏi sự tỉ mỉ không kém gì học nghề sân cỏ, còn đối với một số người, hoàn thiện mỗi chiếc bánh là cách thể hiện dấu ấn cá nhân – “cẩn thận, vuông vức” như gửi gắm nguyện ước năm mới.

Sau khi xếp đầy những chiếc bánh xanh mướt chuẩn bị đưa vào nồi luộc, không khí tiếp tục được hâm nóng bằng các hoạt động lửa trại và văn nghệ. Nhiều cầu thủ vốn quen hò reo trên khán đài đã tự tin biểu diễn ca hát và phá vỡ khoảng cách giữa bóng đá chuyên nghiệp và những phút giây gia đình ấm áp.

Hoạt động gói bánh chưng của CLB Thể Công – Viettel được đánh giá là một cách giữ gìn truyền thống, vừa tăng sự gắn kết nội bộ, vừa giúp các cầu thủ trẻ hiểu hơn về những giá trị văn hóa dịp Tết.

Xem thêm ảnh các thành viên CLB Thể Công-Viettel gói bánh chưng: