Thể Công - Viettel tiếp tục kiến nghị thuê trọng tài ngoại cho trận “chung kết sớm”

Thể Công - Viettel một lần nữa gây chú ý khi chính thức gửi công văn tới Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vào ngày 3/4/2026, đề nghị sử dụng trọng tài quốc tế cho các trận đấu quan trọng sắp tới. Động thái này cho thấy sự thận trọng của đội bóng áo lính trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Theo nội dung văn bản, hai trận đấu được đề xuất gồm cuộc đối đầu với CLB Ninh Bình tại vòng 21 V.League và trận bán kết Cúp Quốc gia diễn ra ngày 11/6/2026. Đây đều là những màn so tài có ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng chung cuộc cũng như cơ hội cạnh tranh danh hiệu của các đội.

Phía Thể Công - Viettel nhấn mạnh: việc mời tổ trọng tài quốc tế (bao gồm trọng tài chính, VAR và các trợ lý nếu có) sẽ góp phần đảm bảo sự công bằng, khách quan và minh bạch trong công tác điều hành. Đồng thời, họ cho rằng điều này cũng giúp nâng cao uy tín và chất lượng chuyên môn của giải đấu trong mắt người hâm mộ.

Hiện tại, đội bóng đang chờ phản hồi chính thức từ phía VPF. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Thể Công - Viettel đưa ra đề xuất tương tự. Trước đó, vào ngày 18/11/2025, đội bóng này cũng từng kiến nghị mời trọng tài nước ngoài nhưng không được chấp thuận.

Việc tiếp tục gửi công văn lần này cho thấy quyết tâm của Thể Công - Viettel trong việc giảm thiểu tối đa những tranh cãi có thể phát sinh từ công tác trọng tài – yếu tố vốn luôn nhạy cảm ở các trận cầu đỉnh cao. Trong bối cảnh cuộc đua vô địch và các danh hiệu quốc nội đang bước vào giai đoạn căng thẳng, phản hồi của VPF sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.