Thể Công Viettel thay tướng để đổi vận

Sự ra đi của HLV Velizar Popov sau thất bại 1-3 trước Nam Định ở vòng 6 V-League 2026-2027 và thay thế bằng trợ lý HLV thủ môn Guilherme, đánh dấu một bước ngoặt tại Thể Công Viettel.

Nhà cầm quân người Bulgaria trở thành HLV đầu tiên chia tay đội bóng ở mùa giải năm nay. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đội bóng áo lính sa sút trên cả hai mặt trận quốc nội lẫn châu lục, buộc ban lãnh đạo Thể Công Viettel phải tìm kiếm một hướng đi mới.

Nhìn vào những gì diễn ra từ đầu mùa, sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện không phải điều quá bất ngờ. Sau chiến thắng 2-0 trước Đồng Nai ở trận mở màn, Thể Công Viettel trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Tại V-League, đội bóng mới có 4 điểm sau 6 vòng, đứng thứ 12 và chỉ hơn vị trí áp chót đúng 1 điểm. Ở sân chơi quốc tế AFC Champions League Two, tình hình cũng chẳng sáng sủa khi đội chưa tìm được chiến thắng sau những lượt trận đầu tiên.

Điều đáng nói là sự sa sút này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Thể Công Viettel khép lại mùa giải trước với vị trí á quân V-League và HCĐ Cúp quốc gia. Từ một tập thể được kỳ vọng cạnh tranh ngôi đầu, đội bóng nhanh chóng rơi vào vòng xoáy kết quả nghèo nàn. Những hạn chế trong tổ chức lối chơi, khả năng duy trì sự ổn định và hiệu quả thi đấu khiến áp lực ngày càng đè nặng lên HLV Popov.

HLV Popov chia tay CLB chỉ sau 6 vòng V-League. Ảnh: TVT.

Dù vậy, việc chia tay nhà cầm quân người Bulgaria cũng đặt ra câu hỏi về hướng đi tiếp theo của Thể Công Viettel. Ông Popov từng tạo dấu ấn bằng cá tính mạnh, yêu cầu cao về cường độ và tinh thần thi đấu. Nhà cầm quân giàu kinh nghiệm này đã đưa đội bóng trở lại cuộc đua vô địch mùa trước. Vì thế, sự thay đổi lần này đồng nghĩa Thể Công Viettel phải giải quyết đồng thời hai nhiệm vụ, vừa vực dậy tinh thần cầu thủ và vừa tìm lại bản sắc trong cách vận hành lối chơi.

Sau khi Popov rời đi, CLB công bố trợ lý Guilherme Almeida De Azevedo Silva đảm nhận vị trí HLV tạm quyền. Nhà cầm quân người Brazil từng làm HLV thủ môn tại đội bóng và sở hữu bằng Pro AFC. Trong khi đó, trợ lý Nguyễn Văn Biển cũng được nhắc đến trong phương án tổ chức chuyên môn của đội. Đây là giai đoạn cần sự phối hợp chặt chẽ trong ban huấn luyện để tránh những xáo trộn không đáng có.

Thử thách đầu tiên của bộ máy mới là chuyến làm khách trên sân Seoul FC ngày 4-11 tại AFC Champions League Two, trước khi trở về tiếp đón Thanh Hóa ở vòng 7 V-League vào ngày 8-11. Hai trận đấu mang ý nghĩa quan trọng để đánh giá khả năng phản ứng của đội bóng sau biến động nhân sự.

Thể Công Viettel không có niềm vui ở đấu trường quốc tế. Ảnh: TVT.

Thể Công Viettel vẫn sở hữu lực lượng có chất lượng và nền tảng của một đội bóng từng nhiều lần cạnh tranh những danh hiệu lớn. Tuy nhiên, khoảng cách giữa tham vọng và kết quả hiện tại đang ngày càng rõ. Thay HLV có thể tạo ra hiệu ứng ban đầu, nhưng để thoát khỏi khó khăn, đội bóng áo lính cần những điều chỉnh thực chất về chuyên môn, nhân sự và tinh thần thi đấu.

Sau thời Popov, Thể Công Viettel đang đứng trước một canh bạc mới. Điều người hâm mộ chờ đợi không đơn thuần là một chiến thắng để đổi vận, mà chính là dấu hiệu cho thấy đội bóng có thể tìm lại vị thế vốn có của mình.