Thể Công Viettel I, PVF và Hà Nội là ba đội đầu tiên vào tứ kết U17 Quốc gia 2026

Sau lượt trận cuối bảng A, Thể Công Viettel I, PVF và Hà Nội đã chính thức giành vé vào tứ kết VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026.

Lượt trận cuối bảng A VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 khép lại chiều 20/7 đã xác định ba đội đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết gồm Thể Công Viettel I, PVF và Hà Nội. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh tại bảng B cùng tấm vé còn lại ở bảng C vẫn sẽ chỉ ngã ngũ sau lượt đấu cuối.

Trên sân Hàm Rồng 4, LPBank HAGL khép lại hành trình tại giải bằng chiến thắng 1-0 trước PVF. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Hà Thanh Phước An ghi ở phút 32, mang về 3 điểm đầu tiên cho đội chủ nhà.

Dù giành chiến thắng, LPBank HAGL vẫn phải nói lời chia tay giải đấu khi chỉ xếp cuối bảng. Trong khi đó, PVF là đội kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian nhưng không thể tận dụng các cơ hội tạo ra. Đội bóng này còn phải chơi thiếu người ở cuối trận sau khi Nguyễn Ngọc Anh Hào nhận thẻ đỏ ở phút 89.

Thất bại không ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp của PVF. Đội bóng này kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng A nhờ hơn SHB Đà Nẵng về hiệu số bàn thắng bại.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Hàm Rồng 5, Thể Công Viettel I và SHB Đà Nẵng hòa nhau 0-0 trong cuộc so tài giàu tính tranh chấp. Cả hai đội đều phải thi đấu thiếu người từ sớm khi Nguyễn Đặng Minh Liêm của SHB Đà Nẵng nhận thẻ đỏ ở phút 21, còn Nguyễn Văn Trường bên phía Thể Công Viettel I bị truất quyền thi đấu ở phút 30.

Kết quả hòa là đủ để Thể Công Viettel I giữ vững ngôi đầu bảng A với 5 điểm. PVF xếp thứ hai với 4 điểm và cùng giành quyền vào tứ kết. SHB Đà Nẵng cũng có 4 điểm nhưng đứng thứ ba do kém hiệu số bàn thắng bại, qua đó sẽ phải chờ kết quả các trận đấu còn lại để hy vọng góp mặt trong nhóm hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ngoài hai đại diện của bảng A, Hà Nội cũng đã sớm ghi tên mình vào vòng tứ kết sau khi toàn thắng cả hai trận đầu tiên ở bảng C. Đội bóng Thủ đô trở thành cái tên thứ ba chắc suất góp mặt ở vòng đấu dành cho tám đội mạnh nhất.

Theo thể thức giải, tám đội vào tứ kết gồm hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Năm tấm vé còn lại sẽ được xác định sau khi các lượt trận cuối tại bảng B và bảng C khép lại.