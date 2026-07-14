Thể Công Viettel hạ HAGL, Hà Nội thắng đậm tại VCK U21 Quốc gia 2026

Chiều 14/7, lượt trận tiếp theo của VCK Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 chứng kiến những chiến thắng của Thể Công Viettel, SLNA, Hà Nội và chủ nhà PVF-CAND.

Chiều 14/7, VCK Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 tiếp tục diễn ra với bốn trận đấu thuộc bảng A và bảng B trên sân PVF. Thể Công Viettel đánh bại HAGL 3-1, SLNA vượt qua Tây Ninh 2-0. Ở bảng A, Hà Nội thắng đậm An Giang 6-0, còn chủ nhà PVF-CAND giành chiến thắng 2-1 trước TP.HCM.

Tâm điểm của ngày thi đấu là cuộc so tài giữa Thể Công Viettel và HAGL tại bảng B. HAGL nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Hai cầu thủ từng thi đấu tại V.League là Gia Bảo và Minh Tâm liên tục uy hiếp khung thành đối phương, trong đó Gia Bảo bỏ lỡ hai cơ hội đáng tiếc trong khoảng 30 phút đầu trận.

Không tận dụng được thời cơ, HAGL phải trả giá ở phút 27. Từ cự ly khoảng 19 m, Hoàng Khanh tung cú sút hiểm hóc đưa bóng vào góc xa, mở tỷ số cho Thể Công Viettel.

Thể Công Viettel thắng HAGL 3-1.

Bàn thắng giúp đội bóng áo lính thi đấu hưng phấn hơn. Đến phút 42, Thể Công Viettel tổ chức phản công nhanh, Công Phương bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Hữu Tuấn đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, HAGL tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút 52, Minh Tâm đánh đầu vọt xà sau đường kiến tạo của Gia Bảo. Chỉ 5 phút sau, chính Gia Bảo dứt điểm khiến bóng đổi hướng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì HAGL làm được. Phút 63, Công Phương tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo giúp Công Hậu dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-1 cho Thể Công Viettel.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, SLNA giành chiến thắng 2-0 trước Tây Ninh nhờ các bàn thắng của Phạm Văn Nam và Nguyễn Tấn Minh, qua đó tạo lợi thế trước lượt trận cuối gặp HAGL.

Tại bảng A, Hà Nội thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại An Giang với tỷ số 6-0 để có trọn 3 điểm.

Hà Nội thắng đậm 6-0 trước An Giang.

Trong khi đó, chủ nhà PVF-CAND vượt lên từ rất sớm ở phút thứ 7 nhờ pha lập công của Bá Đạt. TP.HCM sau đó tìm được bàn gỡ trước khi hiệp một khép lại, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Khi trận đấu tưởng như sẽ kết thúc với tỷ số hòa, Bá Đạt một lần nữa tỏa sáng ở phút 89, hoàn tất cú đúp và mang về chiến thắng 2-1 cho PVF-CAND, giúp đội chủ nhà tiếp tục cuộc đua tại bảng A.