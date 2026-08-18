Thể Công Viettel cùng bảng FC Seoul tại AFC Champions League Two 2026/27

Tại Lễ bốc thăm vòng bảng AFC Champions League Two 2026/27 diễn ra ngày 18/8 tại Kuala Lumpur (Malaysia), CLB Thể Công Viettel được xếp vào bảng E cùng FC Seoul (Hàn Quốc), Melbourne Victory (Australia) và đội thắng trong cặp đấu giữa Persib Bandung (Indonesia) và Manila Digger (Philippines).

Bảng E được đánh giá là bảng đấu đáng chú ý với sự góp mặt của những CLB giàu kinh nghiệm tại đấu trường châu lục. FC Seoul là đại diện của bóng đá Hàn Quốc, trong khi Melbourne Victory từng nhiều lần góp mặt tại các giải đấu cấp CLB của AFC. Đội bóng còn lại trong bảng sẽ được xác định sau trận đấu vòng sơ loại giữa Persib Bandung và Manila Digger vào ngày 31/8.

AFC Champions League Two 2026/27 quy tụ 32 đội bóng, chia đều cho hai khu vực Đông và Tây Á. Các đội được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức sân nhà – sân khách.

Vòng bảng sẽ khởi tranh từ ngày 15/9/2026 và kết thúc vào ngày 9/12/2026. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.

Theo lịch thi đấu, vòng 16 đội sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 18/2/2027. Vòng tứ kết và bán kết lần lượt được tổ chức từ ngày 2 đến 18/3 và từ ngày 6 đến 14/4/2027. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 15/5/2027.

Với việc góp mặt tại bảng E, Thể Công Viettel sẽ có cơ hội tranh tài với các đại diện đến từ Hàn Quốc, Australia và Indonesia hoặc Philippines, qua đó tiếp tục nỗ lực để thể hiện sức vươn lên của bóng đá Việt Nam ở cấp CLB của bóng đá châu Á.