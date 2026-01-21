Thấy mà thương: Đình Bắc tới kéo đồng đội đứng lên nhưng chính anh lại cúi gập người, lau nước mắt sau thất bại

Sau tiếng còi mãn cuộc của trận đấu đầy cay đắng giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc rạng sáng 21/1, khi bảng tỷ số 0-3 đã khép lại mọi hy vọng, điều đọng lại trên sân không chỉ là kết quả, mà là những khoảnh khắc khiến người xem không khỏi nghẹn lòng.

Giữa thảm cỏ, Đình Bắc là một trong những cầu thủ tiến về phía các đồng đội đang ngồi sụp xuống vì thất vọng. Anh cúi người, đưa tay kéo từng người đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai như một lời động viên không cần nói thành lời. Đó là hình ảnh của một cầu thủ trẻ nhưng đầy trách nhiệm, cố gắng giữ tinh thần cho tập thể trong thời khắc khó khăn nhất.

Ảnh: AFC

Thế nhưng, ngay sau đó, khi cả đội đã đứng lên, tiến về khán đài để cảm ơn CĐV đến sân tiếp lửa cho đội bóng, chính Đình Bắc lại không kìm được nỗi buồn, anh đứng thẫn thờ rồi cúi gập người xuống, lúc được đồng đội và BHL động viên đi vào phòng thay đồ, Đình Bắc lặng lẽ lau nước mắt. Không ống kính nào bắt trọn được âm thanh, nhưng chỉ cần nhìn dáng lưng khom và đôi tay đưa lên khẽ lau nước mắt, người ta cũng đủ hiểu cảm xúc đang vỡ òa bên trong cầu thủ sinh năm 2004.

Không gào khóc, không đổ lỗi, cũng không tìm kiếm sự an ủi. Đó là những giọt nước mắt của sự tiếc nuối, của áp lực, của cảm giác chưa thể làm tốt hơn cho màu áo mình khoác lên. Một khoảnh khắc rất đời thường, rất thật - và cũng rất đau.

Ảnh: VFF

Trận thua này khép lại giấc mơ vô địch của U23 Việt Nam theo cách không ai mong muốn. Trước mắt U23 Việt Nam còn 1 trận đấu tranh hạng 3 cùng U23 Hàn Quốc.

Hình ảnh Đình Bắc vừa là người đi động viên, vừa là người lặng lẽ khóc sau cùng, có lẽ sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng người hâm mộ. Bởi nó cho thấy: những cầu thủ trẻ ấy đau, họ buồn, và họ yêu màu cờ sắc áo theo cách chân thành nhất. Và có lẽ, chính từ những khoảnh khắc cúi đầu như thế này, họ sẽ học cách đứng dậy mạnh mẽ hơn trong tương lai.