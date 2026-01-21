"Thấy lo khi U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc, đội còn mạnh hơn cả U23 Trung Quốc"

Đêm 20/1, U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc ở Bán kết U23 châu Á 2026. Chúng ta đã thất bại 0-3 trước đối thủ này trong trận đấu đầy tâm lý, để rồi chơi dưới sức. Nhận xét về trận đấu, HLV Phạm Minh Đức nói trên sóng VTV:

"Đây là trận đấu cho thấy HLV U23 Trung Quốc đã nghiên cứu rất kĩ chúng ta, tìm ra cách khắc chế từ lối chơi tới con người của U23 Việt Nam.

Bản thân U23 Trung Quốc cũng chơi tốt hơn so với các trận trước của họ, tinh thần rất tốt. Chúng ta mất Hiểu Minh, một cầu thủ rất quan trọng, dẫn tới mất đi thế trận. Tâm lý các cầu thủ bị ảnh hưởng rất nhiều vì đó là một trụ cột hàng đầu. HLV Kim Sang-sik cũng có sự thay đổi người nhưng không bù lại được.

Hôm nay chúng ta thấy cả đội chơi không tốt như các trận trước, rồi đối phương cứ thế ghi bàn thắng nữa…".

U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik bị U23 Trung Quốc "bắt bài"?

Cũng trên sóng VTV, BLV Tiến Dũng nhấn mạnh việc chúng ta sớm mất Hiểu Minh vì chấn thương. Đồng thời, anh lo lắng về trận tới khi chúng ta gặp U23 Hàn Quốc:

"Tôi muốn nói thêm về sự mất mát của Hiểu Minh. Rõ ràng chúng ta thấy khi Hiểu Minh không thể thi đấu và buộc phải rời sân thì hệ thống phòng thủ của chúng ta không còn chắc chắn nữa và bị xộc xệch ngay, mắc liên tiếp những sai sót.

Điều đó cho thấy tại sao ông Kim Sang-sik lại luôn giữ hệ thống phòng thủ ổn định như vậy từ trận này qua trận khác, để chúng ta có một hệ thống phòng thủ chắc chắn, hiểu nhau.

Nhưng chúng ta hãy nhìn ngược lại, chính điều đó cũng khiến cho chúng ta rất mong manh, dễ vỡ. Khi một cầu thủ trong hệ thống phòng thủ gặp vấn đề, gặp sự cố thì lập tức lộ ra ngay điểm yếu. Hệ thống phòng thủ không còn chắc chắn nữa mà trở nên rất mong manh.

Vì thế, chúng ta vẫn đang hơi thiếu những phương án dự phòng cho các trường hợp như vậy. Khi Đức Anh vào sân thì làm sao thay thế được Hiểu Minh, đúng không? Hệ thống phòng thủ yếu ngay. Tất cả chúng ta đều nhìn thấy rõ điều đó.

Cho nên, phòng thủ của chúng ta dù chắc chắn thật đấy, nhưng cũng rất mong manh. Và với tâm lý hiện tại, cùng với sự tổn thất lớn như vậy, quả thật cũng hơi lo khi đá trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc – một đội bóng mà theo tôi là còn chất lượng cao hơn Trung Quốc, to ngang Trung Quốc và thậm chí còn khỏe hơn cả U23 Trung Quốc".

Dẫu không vào được Chung kết, U23 Việt Nam vẫn có một hành trình đáng nhớ tại giải châu Á 2026.

BLV Khắc Cường thì an ủi U23 Việt Nam, cho rằng thất bại trước U23 Trung Quốc dù cay đắng, nhưng không thể phủ nhận hành trình đáng nhớ của đội ở sân chơi châu Á:

"Vâng, hành trình của chúng ta cho đến thời điểm này là một hành trình rất là đẹp. Và trận thua ngày hôm nay, bản thân sự nuối tiếc mà trận đấu để lại, kết quả trận đấu để lại cũng đã cho thấy U23 Việt Nam đã có một hành trình tuyệt vời đến như thế nào tại giải đấu này.

Chúng ta cho đến trận bán kết đã thắng liền bốn trận trước những đối thủ sừng sỏ. Chúng ta có những cầu thủ thi đấu xuất sắc, có những khoảnh khắc của Đình Bắc có thể nói là rất ngoạn mục.

Lối chơi tập thể, tinh thần thi đấu và rất nhiều thứ nữa chúng ta đã có được tại giải lần này. Đây là thêm một giải đấu thành công nữa của bóng đá Việt Nam, bắt đầu từ U23 Đông Nam Á cho đến SEA Games và giải U23 châu Á. Và điều quan trọng là lứa cầu thủ này cho chúng ta rất nhiều những "hạt giống" đầy hứa hẹn".

Kết lại câu chuyện, HLV Phạm Minh Đức nhận xét trận Chung kết tới đây giữa U23 Nhật Bản vs U23 Trung Quốc (22h00 ngày 24/1):

"Đây đúng là lời tuyên chiến của U23 Trung Quốc cho U23 Nhật Bản. Họ chơi rất có tổ chức. Như tôi đã từng bình luận khi họ gặp Uzbekistan, vấn đề của U23 Trung Quốc là họ rất chặt chẽ.

Kể cả khi gặp chúng ta, khi họ lùi về 1/3 sân nhà thì họ vẫn rất chặt chẽ, đồng bộ trong tranh chấp. Đó là điều cho thấy U23 Trung Quốc năm nay rất tốt.

Chúng ta nhìn thấy ở trận đấu ngày hôm nay, chất lượng cầu thủ của U23 Trung Quốc rất nhanh nhẹn. Điều đó hứa hẹn họ sẽ thi đấu một trận chung kết tốt trước U23 Nhật Bản".