"Thầy" Kim Sang-sik và khát vọng nâng tầm bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik

Sau gần hai năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik không chỉ được nhắc đến như người kế nhiệm thành công của Park Hang-seo, mà còn là kiến trúc sư cho một chu kỳ phát triển mới của đội tuyển quốc gia. Từng bị nghi ngờ về năng lực vì bảng thành tích không quá nổi bật, nhất là ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã từng bước tạo dựng dấu ấn chuyên môn lẫn bản sắc riêng, hướng tới những mục tiêu dài hạn cho bóng đá Việt Nam.

Kim Sang-sik giữ lửa khát vọng, xây nền kỷ luật

Nằm trong kế hoạch xây dựng và phát triển bóng đá dài hạn, Tết Bính Ngọ 2026 là lần thứ hai ông Kim đón năm mới xa quê hương Hàn Quốc. Không còn bỡ ngỡ như năm đầu tiên ăn Tết Việt nhưng HLV Kim vẫn chưa vơi nỗi nhớ gia đình trong khoảnh khắc giao mùa.

Mỗi khi chứng kiến không khí sum vầy ngày Tết, ông Kim nhớ đến vợ con ở Hàn Quốc da diết hơn bao giờ hết. Dẫu vậy, phía sau những tâm sự đời thường ấy là một HLV luôn đặt trọn tâm huyết cho công việc.

Khác với hình ảnh gần gũi, giàu cảm xúc của người tiền nhiệm, ông Kim xây dựng mối quan hệ với cầu thủ theo hướng chừng mực và kỷ luật hơn. Ông chủ trương tạo sự gắn kết trong sinh hoạt, nhưng trên sân tập và trong thi đấu luôn giữ khoảng cách cần thiết để đảm bảo tính cạnh tranh. Tiêu chí dùng người dựa trên phong độ thay vì danh tiếng trở thành nguyên tắc xuyên suốt.

Triết lý ấy đã phát huy hiệu quả. Sau giai đoạn chệch choạc dưới thời Philippe Troussier, đội tuyển Việt Nam dần lấy lại sự ổn định. Chức vô địch ASEAN Cup (AFF Cup) 2024 là cột mốc quan trọng, không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu mà còn giúp củng cố niềm tin cho tập thể. Ở cấp độ trẻ, tấm HCV SEA Games 33 cùng HCĐ Giải U23 châu Á 2026 cho thấy quá trình chuyển giao lực lượng đang đi đúng hướng.

Điểm mới trong cách làm của ông Kim là sự kết hợp giữa kỷ luật và tính linh hoạt, phù hợp với phong cách thi đấu cầu thủ Việt Nam.

Ông chú trọng cải thiện nền tảng thể lực, tốc độ chuyển trạng thái và khả năng pressing tầm cao - những yếu tố từng khiến đội tuyển hụt hơi trước các đối thủ mạnh châu lục. Song song đó, ông vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng kỹ thuật vốn là thế mạnh truyền thống.

HLV Kim Sang-sik với tầm nhìn World Cup và câu chuyện xuất ngoại

Không giấu tham vọng, HLV Kim Sang-sik nhiều lần nhắc đến giấc mơ vươn tầm ở Asian Cup 2027 và xa hơn là tham dự World Cup 2030. Theo ông, chức vô địch Đông Nam Á chỉ là bước đệm tâm lý, điều quan trọng là giúp cầu thủ Việt Nam tự tin có thể cạnh tranh ở tầm châu Á.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 đánh giá cao tiềm năng của lứa U23 hiện tại. Ông đặc biệt kỳ vọng những gương mặt giàu thể chất và khát vọng như Đình Bắc, Trung Kiên, Lý Đức hay Hiểu Minh… có thể sớm xuất ngoại. Theo ông, việc cầu thủ Việt Nam thi đấu ở K-League hay J-League không chỉ nâng tầm cá nhân mà còn giúp đội tuyển quốc gia hưởng lợi về tư duy chiến thuật và cường độ thi đấu.

Ông cũng nhìn nhận xu thế nhập tịch cầu thủ đang lan rộng trong khu vực Đông Nam Á. Thay vì lo ngại, ông xem đó là động lực để cầu thủ nội hoàn thiện mình. Sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhóm cầu thủ, nếu được quản lý tốt, sẽ nâng cao chất lượng đội tuyển.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng thích ứng văn hóa của ông Kim. Ông thường nhắc đến sự tương đồng giữa Việt Nam và Hàn Quốc như một lợi thế lớn.

Sự hỗ trợ của các trợ lý bản địa giúp ông hiểu rõ tâm lý cầu thủ, từ đó điều chỉnh phương pháp huấn luyện phù hợp. Ông cũng không quên vai trò của gia đình - chỗ dựa tinh thần giúp mình trụ vững trước áp lực khổng lồ của chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Sau gần hai năm, HLV Kim Sang-sik đã dần tạo nên dấu ấn riêng. Ông mang đến sự điềm tĩnh, thực tế và tầm nhìn dài hạn. Thành công bước đầu là chất xúc tác nhưng thử thách phía trước vẫn còn rất lớn.