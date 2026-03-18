Thầy Kim Sang-sik ra quyết định "phũ phàng": Cú sốc lớn cho Tiến Linh hay cơ hội lặng lại để bùng lên?

Quyết định của Kim Sang-sik khi gạch tên Nguyễn Tiến Linh khỏi danh sách triệu tập ĐT Việt Nam tháng Ba rõ ràng là một trong những điểm nhấn gây tranh luận nhất. Với một tiền đạo đã gắn bó và đóng vai trò trụ cột suốt nhiều năm, việc vắng mặt không chỉ đơn thuần là câu chuyện chuyên môn, mà còn mang tính biểu tượng – như một lời cảnh báo rằng không có vị trí nào là bất khả xâm phạm.

Thực tế, lý do cho quyết định này không quá khó để nhận ra. Phong độ của Tiến Linh trong màu áo CLB từ đầu mùa là khá mờ nhạt. Sau 17 trận tại V.League và Cúp Quốc gia, anh mới chỉ ghi được 4 bàn thắng – con số quá khiêm tốn nếu đặt lên vai một trung phong số một của đội tuyển. Không chỉ dừng lại ở thống kê, vấn đề lớn hơn nằm ở cảm giác chơi bóng. Trong trận đấu ngày 15/3, khi HLV Kim Sang-sik trực tiếp dự khán cuộc đối đầu giữa Công an TP.HCM và PVF-CAND, Tiến Linh gần như “vô hình” trên sân. Những pha xử lý thiếu chính xác, những bước chạy thiếu quyết đoán, tất cả tạo nên hình ảnh một tiền đạo đánh mất bản năng.

Đỉnh điểm chính là tình huống bỏ lỡ khó tin khi anh dứt điểm hỏng ăn trước khung thành trống ở khoảng cách chưa đầy 11m. Với một chân sút từng nhiều lần ghi bàn ở các giải đấu lớn, đó là khoảnh khắc mang tính biểu tượng cho sự sa sút – không chỉ về phong độ mà còn về tâm lý. Và trong bối cảnh đội tuyển cần sự hiệu quả tức thì, quyết định loại Tiến Linh có thể xem là hợp lý, dù mang lại cú sốc lớn.

Nhưng nhìn ở một góc độ khác, đây chưa chắc đã là một “bản án”, mà có thể là một cơ hội. Với một cầu thủ đã quen với áp lực và kỳ vọng như Tiến Linh, việc tạm thời rời xa ĐTQG đôi khi lại là điều cần thiết. Nó giống như một khoảng lặng – nơi anh có thể tách mình khỏi những ánh đèn, những chỉ trích, để nhìn lại bản thân.

Chính HLV Lê Huỳnh Đức, người đang dẫn dắt Tiến Linh, đã thẳng thắn chỉ ra vấn đề: áp lực tâm lý. Khi một tiền đạo không ghi được bàn thắng, sự nôn nóng sẽ dần tích tụ, khiến mọi pha xử lý trở nên vội vàng và thiếu chính xác. Đó là vòng luẩn quẩn mà rất nhiều chân sút từng trải qua. Ông Huỳnh Đức, với kinh nghiệm của một cựu tiền đạo hàng đầu, hiểu rõ điều này hơn ai hết. Ông nhấn mạnh rằng khi mất đi sự tự tin, việc tìm lại cảm giác ghi bàn là cực kỳ khó khăn, và giải pháp không phải là ép buộc, mà là giúp cầu thủ “nhẹ đầu” hơn.

Trong trường hợp của Tiến Linh, việc không lên tuyển có thể vô tình giúp anh thoát khỏi vòng xoáy đó. Không còn áp lực phải chứng minh ở cấp độ cao nhất, anh có thể tập trung vào việc cải thiện bản thân từng chút một ở CLB. Những buổi tập nhẹ nhàng, những trận đấu không quá "tâm điểm" có thể là môi trường lý tưởng để anh tìm lại bản năng săn bàn vốn có.

Đẳng cấp của Tiến Linh, thực ra, chưa bao giờ là điều cần bàn cãi. Anh từng ghi những bàn thắng quan trọng cho ĐT Việt Nam ở nhiều giải đấu lớn, từ AFF Cup cho tới vòng loại World Cup. Điều đáng chú ý là không ít lần, anh bước vào đội tuyển trong bối cảnh phong độ CLB không quá nổi bật, nhưng vẫn biết cách tỏa sáng. Điều đó cho thấy Tiến Linh có một “cái duyên” đặc biệt khi khoác áo đội tuyển – thứ mà không phải tiền đạo nào cũng có được.

Ở tuổi 28, Tiến Linh vẫn còn nhiều thời gian phía trước. Với thể hình tốt, lối sống chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn, anh hoàn toàn có thể trở lại mạnh mẽ. Vấn đề cốt lõi chỉ nằm ở sự tự tin. Khi niềm tin trở lại, những pha dứt điểm từng khiến người hâm mộ vỡ òa cũng sẽ quay lại theo cách tự nhiên nhất.

Bóng đá, suy cho cùng, luôn có những chu kỳ. Một cầu thủ có thể ở đỉnh cao hôm nay nhưng chững lại vào ngày mai. Quan trọng là cách họ phản ứng với những giai đoạn khó khăn đó. Quyết định của HLV Kim Sang-sik, dù “phũ phàng”, có thể lại là chất xúc tác cần thiết để Tiến Linh thay đổi. Đôi khi, việc bị gạt ra ngoài không phải là dấu chấm hết, mà là lời nhắc nhở rằng bạn cần làm mới chính mình.

Với Tiến Linh, đây không hẳn là một cuộc khủng hoảng. Nó giống như một bước lùi có tính toán. Nếu biết tận dụng khoảng lặng này để tái tạo cả về thể chất lẫn tinh thần, anh hoàn toàn có thể trở lại với phiên bản tốt hơn. Và khi đó, cánh cửa đội tuyển sẽ lại mở ra – không phải vì danh tiếng trong quá khứ, mà bởi giá trị thực tại.