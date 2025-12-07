Thất thế trước Malaysia, U22 Việt Nam sẽ vào bán kết SEA Games trong trường hợp nào?

Tại lượt trận đầu tiên ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam chỉ thắng sát nút Lào 2-1, trong khi U22 Malaysia lại thắng đậm Lào tới 4-1. Như vậy, Malaysia tạm đứng nhất bảng với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại +3 trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ đứng nhì bảng với do kém chỉ số phụ (hiệu số +1).

Theo thể thức của giải đấu, chỉ 3 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào bán kết. Như vậy, muốn chắc chắn vào vòng trong, U22 Việt Nam chắc chắn cần hướng tới ngôi nhất bảng.

Xếp hạng bảng B tính tới thời điểm hiện tại.

Danh sách các đội nhì tính tới thời điểm hiện tại.

Tất nhiên, U22 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. Toàn đội sẽ có trận mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp gặp U22 Malaysia vào ngày 11/12. Một số kịch bản có thể xảy ra với thầy trò HLV Kim Sang-sik sau lượt đấu này.

Nếu thắng Malaysia: U22 Việt Nam chắc chắn giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng. Khi đó, Malaysia vẫn còn cơ hội nhưng phải đợi 2 bảng còn lại kết thúc mới biết có đi tiếp hay không.

Nếu hoà Malaysia: Malaysia chắc chắn vào bán kết trong khi đó U22 Việt Nam sẽ có 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại vẫn là +1. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn phải chờ các bảng khác kết thúc mới biết số phận của mình, đặc biệt là kết quả tại bảng C.

Nếu thua Malaysia: U22 Việt Nam cũng vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng số phận của toàn đội hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của 2 bảng đấu còn lại, đặc biệt là bảng C.

Hiện ở bảng A, cục diện coi như đã ngã ngũ. Khả năng rất cao Thái Lan sẽ có điểm trước Singapore để đứng đầu bảng, trong khi đó, đội xếp nhì là Timor Leste (3 điểm, hiệu số -3) khả năng cao không thể cạnh tranh với đội nhì bảng B (nếu U22 Việt Nam gặp Malaysia kết thúc với tỷ số không quá chênh lệch).

Ngược lại, cục diện bảng C vẫn rất khó lường. Indonesia chưa đá trận nào trong khi Philippines tạm đứng đầu nhờ thắng Myanmar. Giả sử Indonesia thắng đậm 2 đội còn lại, khi đó cả Philippines lẫn Myanmar đều rất khó cạnh tranh vị trí nhì bảng xuất sắc nhất.

U22 Việt Nam còn cơ hội đi tiếp ngay cả khi thua Malaysia.

Về cơ bản, U22 Việt Nam còn cơ hội đi tiếp ngay cả khi hoà hoặc thua Malaysia ở lượt trận ngày 11/12. Tuy nhiên, tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik khi đó sẽ phụ thuộc vào kết quả của U22 Indonesia đá theo lịch muộn hơn (lượt cuối gặp Myanmar ngày 12/12).