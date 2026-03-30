Thất bại sau sai lầm nghiệt ngã, đội tuyển Indonesia lỡ cơ hội vô địch giải đấu của FIFA

Sau chiến thắng vang dội với tỉ số 4-0 trước Saint Kitts and Nevis, đội tuyển Indonesia bước vào trận chung kết giải đấu FIFA Series 2026 gặp Bulgaria. Đội tuyển Bulgaria được đánh giá cao hơn trước thềm cuộc đọ sức. Đội bóng châu Âu thắng tới 10-2 tại vòng bán kết và từng xếp hạng tư World Cup 1994.

Tuy nhiên, đội tuyển Indonesia với dàn cầu thủ nhập tịch đẳng cấp châu Âu đã tạo ra thế trận không hề thua kém so với Bulgaria. Đội bóng xứ Vạn đảo thậm chí còn kiểm soát bóng nhỉnh hơn và có thời điểm buộc đối thủ phải lùi thấp đội hình.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) không thể vô địch trên sân nhà

Đáng tiếc, tuyển Indonesia lại nhận bàn thua bởi tình huống penalty. Nỗ lực cản phá của cầu thủ Indonesia biến thành pha phạm lỗi và mang lại cơ hội trên chấm 11m cho Marin Petkov. Tiền vệ 22 tuổi thực hiện thành công, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bulgaria thắng chung cuộc 1-0 và giành chức vô địch FIFA Series 2026 bảng đấu tại Indonesia. Còn chủ nhà Indonesia đành chấp nhận tấm HCB.