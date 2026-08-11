Thất bại ở ASEAN Cup, báo Indonesia lo cầu thủ nhập tịch 'tháo chạy'

Nhiều cầu thủ nhập tịch Indonesia trở thành tâm điểm chỉ trích sau thất bại của đội tuyển nước này tại ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Indonesia được xem là ứng viên vô địch của ASEAN Cup 2026. Nhưng sau 2 trận thắng dễ dàng trước Campuchia và Timor Leste, đội tuyển Indonesia trải qua những ngày khó khăn. Họ nhận thất bại nặng 0-3 trước Việt Nam ngay trên sân nhà rồi hòa 1-1 Singapore trên sân khách. Kết quả này khiến Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Một loạt cầu thủ nhập tịch như Marc Klok, Thom Haye...vướng vào chỉ trích ngay từ trên khán đài cho đến mạng xã hội. Nhưng tâm điểm của tranh cãi lại hướng vào Justin Hubner - người không thể tham dự giải đấu do CLB chủ quản không đồng ý. Hubner có tên trong danh sách đăng kí thi đấu của Indonesia nhưng đã không ra sân.

Justin Hubner là một trong số các ngôi sao nhập tịch của Indonesia.

Trung vệ này thường xuyên có những phát ngôn trên mạng xã hội nhắm vào đội tuyển Việt Nam sau trận đấu giữa hai đội tại vòng bảng. Hubner còn gây hiểu nhầm khi coi các đồng đội đang dự ASEAN Cup 2026 “không phải đội hình mạnh nhất mà Indonesia có được”.

Sáng 11/8, Tổng thư kí Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - ông Yunus Nusi nói: “ Chúng tôi không bao giờ nghi ngờ lòng yêu nước của Justin Hubner. Cần có biện pháp bảo vệ cầu thủ đang cống hiến cho đội tuyển. Đối với tôi, cậu ấy luôn là người Indonesia thực thụ “.

Ông Yunus Nusi cho biết bản thân chưa bao giờ có vấn đề gì với những lời chỉ trích, mặc dù ông yêu cầu những ý kiến đóng góp đó phải được chuyển đến liên đoàn với tư cách là một tổ chức quản lý.

Vị lãnh đạo này không chấp nhận bất kỳ hành vi công kích cá nhân nào nhằm vào huấn luyện viên hay cầu thủ vì họ đã nỗ lực hết mình để cống hiến cho đất nước. Hơn nữa, những lời lẽ kích động thù hận đã nhắm vào gia đình của các cầu thủ không liên quan gì đến bóng đá.

“ Chúng tôi lo ngại rằng khi áp lực từ những chỉ trích gia tăng, vì nhiều lý do khác nhau, các cầu thủ nhập tịch Indonesia có thể sẽ không còn cống hiến cho đất nước nữa “, ông Yunus Nusi bày tỏ.