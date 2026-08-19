Thất bại của Thái Lan hoá ra lại giúp tuyển Việt Nam “hưởng lợi”, thêm cơ hội vào chung kết?

Chính việc Thái Lan vừa gục ngã trên sân nhà lại là lời tỉnh cảnh tỉnh quý giá mang tới bài học rất đúng lúc cho tuyển Việt Nam trước trận bán kết lượt về gặp Malaysia.

Vết xe đổ của Thái Lan và lời cảnh tỉnh đúng lúc cho tuyển Việt Nam

Thái Lan bước vào trận bán kết lượt về AFF Cup 2026 gặp Singapore với lợi thế rất lớn sau chiến thắng 3-1 ở lượt đi. Chính khoảng cách ấy có thể đã khiến “Voi chiến” phần nào giảm đi sự tập trung. Họ để Singapore dẫn trước và dù cuối cùng vẫn giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-3, song thất bại 1-2 trên sân nhà cho thấy một bài học rất rõ: ở những trận đấu knock-out, chỉ cần một chút chủ quan, mọi chuyện đều có thể trở nên khó lường.

Điều đáng nói là câu chuyện Thái Lan vấp ngã trên sân nhà xuất hiện đúng thời điểm tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào trận bán kết lượt về với Malaysia.

Giống với “Voi chiến”, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 trên sân khách ở lượt đi và được đá lượt về trên sân nhà. Kết quả ấy giúp tuyển Việt Nam nắm quyền chủ động rất lớn trước 90 phút tại Mỹ Đình. Chỉ cần không để thua với cách biệt từ 2 bàn trở lên, đội chủ nhà sẽ giành quyền vào chung kết.

Việc Thái Lan sảy chân trên sân nhà mang tới bài học quý giá và đúng lúc cho tuyển Việt Nam.

Nhưng cũng chính lợi thế ấy có thể trở thành con dao hai lưỡi. Nếu nhìn vào những gì xảy ra với Thái Lan, tuyển Việt Nam càng có lý do để bước vào trận đấu với sự thận trọng cao nhất. Malaysia chắc chắn hiểu rằng họ không còn gì để mất. “Hổ Mã Lai” buộc phải tấn công, phải ghi bàn và nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với tâm thế hoàn toàn khác so với lượt đi.

Một bàn thắng sớm của Malaysia có thể khiến cục diện thay đổi rất nhanh. Khi ấy, sức ép trên sân Mỹ Đình sẽ tăng lên đáng kể và tuyển Việt Nam không được phép để cảm xúc hay sự tự tin quá mức ảnh hưởng tới cách chơi.

Thái Lan đã cho tuyển Việt Nam thấy điều đó. “Voi chiến” không bị loại, nhưng cú sảy chân trước Singapore là lời nhắc nhở rằng lợi thế sau lượt đi chỉ có giá trị khi đội bóng biết bảo vệ nó bằng sự tập trung và bản lĩnh.

Tuyển Việt Nam giống với Thái Lan, đã nhận được không ít những lời tung hô sau bán kết lượt đi. Song, chỉ cần đánh mất sự tập trung, họ toàn toàn có thể trả giá bằng một thất bại, khi mà đối thủ bị dồn vào thế chân tường.

Tuyển Việt Nam không được phép mắc sai lầm

Có một điểm tích cực là tuyển Việt Nam dường như đã có đủ những trải nghiệm để hiểu rằng Malaysia không phải đối thủ có thể xem thường. Chiến thắng 2-0 ở lượt đi là một lợi thế rất lớn, nhưng nó không đồng nghĩa với việc cuộc đối đầu đã được định đoạt.

Malaysia sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, thể hình tốt và khả năng tạo ra sức ép đáng kể khi có không gian. Nếu tuyển Việt Nam đánh mất sự chủ động, đối thủ hoàn toàn có thể tận dụng những tình huống cố định, bóng dài hoặc các pha chuyển trạng thái để tìm kiếm bàn thắng.

Bởi vậy, điều quan trọng nhất với HLV Kim Sang-sik lúc này không đơn thuần là yêu cầu các học trò chơi thế nào để thắng Malaysia, mà phải giúp toàn đội giữ được trạng thái tâm lý, duy trì được sự chủ động về thế trận.

Dù nắm lợi thế lớn nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik không được phép chủ quan trước Malaysia.

Tuyển Việt Nam không cần phải lao lên tìm kiếm một chiến thắng bằng mọi giá. Điều cần thiết hơn là kiểm soát trận đấu, hạn chế tối đa những sai lầm không đáng có và khiến Malaysia phải tiêu tốn thật nhiều năng lượng cho nhiệm vụ tìm bàn thắng.

Một bàn thắng của Việt Nam, nếu đến, sẽ gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng lội ngược dòng của Malaysia. Nhưng ngay cả khi chưa thể ghi bàn sớm, đội chủ nhà cũng không nên nóng vội, bởi sự chắc chắn và tập trung mới là điều quan trọng nhất. Đó chính là khác biệt giữa một đội bóng giàu kinh nghiệm và một đội bóng bị cuốn vào áp lực của trận đấu.

Thái Lan đã phải trải qua một buổi tối đầy căng thẳng để giữ tấm vé chung kết. Tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể coi đó là một “bài học miễn phí” trước khi bước vào trận đấu của chính mình.

Không ai phủ nhận Malaysia vẫn còn cơ hội. Nhưng sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, quyền quyết định đang nằm trong tay tuyển Việt Nam. Chỉ cần chơi đúng khả năng, giữ được sự tỉnh táo và không mắc sai lầm vì chủ quan, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ thành quả.

Và nếu có một điều tuyển Việt Nam nên học từ cú sảy chân của Thái Lan, thì đó là: đừng nghĩ đến trận chung kết khi tấm vé vẫn chưa nằm trong tay.

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 20h ngày 19/8 tại Mỹ Đình. Đây sẽ là 90 phút mà bản lĩnh, sự tập trung và khả năng kiểm soát cảm xúc sẽ định đoạt kết quả trận đấu. Chỉ cần rút ra bài học từ Thái Lan, tấm vé vào chung kết sẽ khó tuột khỏi tầm tay của thầy trò HLV Kim Sang-sik.