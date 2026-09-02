Thất bại cần thiết của U20 Việt Nam

Cú ngã trước U20 Triều Tiên ở trận ra quân Vòng loại U20 châu Á 2027 là kinh nghiệm quý cho các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi.

U20 Việt Nam cần nhiều màn thử lửa đủ sức nặng để trưởng thành

Về mặt khách quan, bảng C của U20 Việt Nam hội tụ các đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt gồm cả Iran, Triều Tiên và Palestine. U20 Triều Tiên sở hữu lực lượng đồng đều, nền tảng thể lực tốt, có khả năng tranh chấp bóng và chơi kỷ luật.

Chủ quan, U20 Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị, đặc biệt về lực lượng. HLV Ikeuchi chỉ có đủ quân số khi đã cận kề giải đấu, nhiều CLB không "nhả" quân sớm theo kế hoạch. Đơn cử SLNA có 6 cầu thủ trong diện triệu tập nhưng vắng 3 gồm thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, trung vệ Minh Hợi và hậu vệ Tấn Minh.

Sau trận thua U20 Triều Tiên, U20 Việt Nam cũng mất một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm là Nguyễn Lê Phát vì trở về CLB chủ quản Ninh Bình để chuẩn bị cho V.League.

Đây là một vấn đề gây khó khăn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải đối diện khi triệu tập các đội tuyển trẻ dự giải quốc tế. Trong nhiều trường hợp, các ông bầu hoặc chủ CLB sẽ từ chối để quân lên tuyển vì lợi ích đội bóng, đặc biệt khi giải không thuộc hệ thống FIFA.

Tuy nhiên, thất bại trước U20 Triều Tiên nhìn ở khía cạnh khác, lại cần thiết cho các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi. Đây là kinh nghiệm quý để các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn. Trước khi toả sáng rực rỡ ở Thường Châu (Trung Quốc), lứa U23 Việt Nam của Quang Hải, Công Phượng...cũng trải qua nhiều thất bại, cao điểm là SEA Games 2017.

Với bóng đá Việt Nam, trận thua của U20 Việt Nam là liều thuốc hạ nhiệt cần thiết trong bối cảnh số đông đang hưng phấn do hiệu ứng từ chiến thắng ở ASEAN Cup 2026 cùng chuyến thăm của phái đoàn FIFA do Chủ tịch Gianni Infantino dẫn đầu tới Việt Nam.