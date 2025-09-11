Thành viên cuối cùng của 'bộ ngũ thất sủng' trên đường rời MU

Trong khi hầu hết các quốc gia châu Âu đã kết thúc hoạt động chuyển nhượng kể từ ngày 1/9 thì kỳ chuyển nhượng vẫn mở cửa ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp. Đó là lý do nhiều “hàng tồn” tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đang được liên hệ với những CLB ở 2 giải này. Theo truyền thông châu Âu, MU đã đạt được thỏa thuận với Eyupspor, đội bóng mùa trước xếp thứ 6 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

MU đang thúc đẩy Malacia đạt thỏa thuận cá nhân với Eyupspor. Ban đầu, cầu thủ 26 tuổi người Hà Lan không đồng tình nhưng MU tin rằng với sức ép từ phía họ, cộng với động lực tìm kiếm cơ hội ra sân của cá nhân Malacia , hậu vệ 26 tuổi có thể sớm chốt điểm dừng chân mới. Nhiều khả năng trong tuần này, một thương vụ cho mượn có thời hạn 1 năm sẽ được hoàn tất.

Malacia đã không còn chỗ tại MU

Malacia chuyển đến Old Trafford từ Feyenoord vào năm 2022, nhưng chấn thương đã cản trở sự phát triển của anh. Tuyển thủ người Hà Lan nhiều tháng qua không nằm trong kế hoạch của HLV Amorim . Malacia tụt lại ở cuộc đua giành vị trí hậu vệ trái sau Patrick Dorgu và Diego Leon. Nhiều trận, Amorim sử dụng Diogo Dalot và Noussair Mazraoui bên cánh trái thay vì để Malacia đá chính.

Hè vừa qua khi các đồng đội tập luyện bình thường thì Malacia cùng với Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony không được bén mảng tới Carrington tập luyện cùng các đồng đội. Họ chỉ có thể sử dụng phòng tập của trung tâm huấn luyện và ra sân tập khi đội 1 đã hoàn thành chương trình huấn luyện.

Đó là lý do Malacia buộc phải rời MU để cứu vãn sự nghiệp . Trước anh, 4 thành viên trong ‘bộ ngũ thất sủng’ gồm Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony đã rời MU. Rashford đến Barca, Garnacho sang Chelsea , Sancho đến Aston Villa còn Antony được bán đứt cho Betis. Ngoài ra, một cầu thủ gây thất vọng khác là Andre Onana cũng gia nhập đội bóng Trabzonspor của Super Lig theo dạng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải.