Thanh Thúy ghi điểm nhiều nhất trận, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thua

Tối 25/8 tại Phuket (Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận thứ hai tại giải vô địch thế giới 2025. Chạm trán đội tuyển Đức (hạng 12 thế giới), thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt không thể lặp lại "thành tích" 1 set thắng như từng làm được trước Ba Lan.

Không còn yếu tố bất ngờ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị đối thủ bắt bài hoàn toàn. Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội chỉ một lần tạo ra thế dẫn điểm và có một hiệp đấu vượt qua mốc 20 điểm (đều diễn ra ở hiệp 3).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại trước Đức. (Ảnh: FIVB)

Đội tuyển Đức không khai thác triệt để ưu thế về chiều cao và những cú đập cực mạnh như Ba Lan. Thay vào đó, đội bóng hạng 12 thế giới làm khó các vận động viên Việt Nam bằng lối chơi biến hóa. Những cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của đội tuyển Đức là Camilla Weitzel, Hanna Orthmann, Lina Alsmeier có hiệu suất rất đều (13-15 điểm).

Trong khi đó, cây ghi điểm chủ lực của đội tuyển Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy (16 điểm - cao nhất trận). Dù vậy, chủ công sinh năm 1997 cũng thường xuyên bị hàng chắn đối thủ bắt bài và không có đồng đội nào "chia lửa". Vi Thị Như Quỳnh không còn hiệu quả như ở trận đấu với Ba Lan.

Sau 3 hiệp đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại với các tỷ số 18-25, 17-25, 21-25. Nhiều khả năng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chính thức không vượt qua vòng bảng giải vô địch thế giới 2025 sau lượt trận tối nay. Điều này sẽ được xác nhận khi đội tuyển Ba Lan đánh bại Kenya.