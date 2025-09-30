Tờ Marca bình luận rằng chuyến làm khách của Real tới Almaty, Kazakhstan, diễn ra "vào thời điểm tồi tệ nhất có thể" bởi không lâu trước đó, đội quân của HLV Xabi Alonso đã bị đối thủ cùng thành phố Atletico tạo nên trận thua tới 5 bàn, điều chưa từng xảy ra trong 75 năm.

Mặc dù vậy, hành trình dài tới 8.000 cây số có thể là một liệu pháp để Los Blancos vực dậy tinh thần. Đơn giản vì ở đó họ được tận hưởng trải nghiệm hiếm có khi được chào đón ngay trên đất khách.

Các cầu thủ Real đã khởi hành từ sân bay Barajas của Madrid vào khoảng 1 giờ chiều Chủ nhật (giờ địa phương). Sau gần 8 tiếng, họ hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Almaty, Kazakhstan.

Các nghệ sỹ dân gian chào đón Real tới Almaty.

Dù là nửa đêm, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn được tiếp đón bằng màn trình diễn văn hóa địa phương đầy quyến rũ, với các nghệ sỹ trong trang phục truyền thống Kazakhstan quây quần bên túp lều yurt và chơi nhạc nền Champions League bằng các nhạc cụ dân gian, bao gồm đàn dombra và đàn zhetygen. Rồi các cầu thủ di chuyển đến Khách sạn InterContinental năm sao ở Almaty, cách trung tâm thành phố khoảng nửa giờ lái xe, trong tiếng reo hò của đám đông người hâm mộ.

Về tới khách sạn, hàng trăm người hâm mộ đã tụ tập tại đó, giơ cao các khẩu hiệu cùng ảnh, áo đấu để xin chữ ký. Để duy trì trật tự, một lượng lớn cảnh sát đã được huy động.

Theo Arman Jaxygulov, nhân viên truyền thông của Kairat, người đã ghi lại khoảnh khắc các cầu thủ ăn mừng khi biết tin sẽ chạm trán Real ở vòng phân hạng Champions League 2025/26, "ở Kazakhstan, cứ 5 người thì có một fan của Real hoặc Barca". “Mọi đứa trẻ đều có cho mình chiếc áo đấu của một trong hai đội này. Người Kazakhstan thực sự yêu thích họ, để có thể kể tên cả thủ môn thứ ba của Real”, Jaxygulov nói.

Kairat ăn mừng chiến tích tham dự Champions League 2025/26.

Mặc dù ở vùng cận đông, chỉ cách biên giới Trung Quốc khoảng 4 giờ lái xe, và lần đầu tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu, nhưng thành phố Almaty không hề lạc hậu. Đây là thành phố lớn nhất Kazakhstan, quốc gia có diện tích lớn thứ chín thế giới, đồng thời đóng vai trò trung tâm văn hóa của cả khu vực trong nhiều thế kỷ.

Bản thân Kairat cũng là một đội bóng lớn của Kazakhstan. Họ thường xuyên góp mặt ở giải hạng nhất Liên Xô, sau đó giành 4 chức vô địch Giải Ngoại hạng Kazakhstan kể từ khi nước này độc lập. Tuy vậy, tất cả sẽ đồng ý rằng, cuộc chạm trán với Real đêm nay là trận đấu lớn nhất trong lịch sử 71 năm tồn tại.

Tuần trước, 20.800 vé bán ra nhanh chóng hết veo. Kairat cũng nhận được hơn 500 đề nghị cấp thẻ truyền thông từ nhiều quốc gia, bao gồm Nga, Tây Ban Nha và Mexico.

Sân vận động Trung tâm Almaty, sân nhà của Kairat.

“Đây là một thời khắc tuyệt vời trong lịch sử CLB, thậm chí với cả đất nước Kazakhstan. Real sẽ mang tới đẳng rất khác so với những gì chúng tôi từng trải qua. Họ là những cầu thủ đến từ ngoài hành tinh", chuyên gia phân tích hiệu suất của Kairat, Alexander Kotlyar chia sẻ.

Vậy Kairat có cơ hội giành chiến thắng, làm nên kỳ tích trước gã khổng lồ Real? Trên cương vị của mình, Kotlyar chịu trách nhiệm phân tích đối thủ, tìm hiểu các điểm mạnh, yếu và lên kế hoạch chiến thuật. Dĩ nhiên ông cũng xem xét kỹ lưỡng thất bại của Los Blancos trước Atletico mới đây với hy vọng phát hiện những lỗ hổng để khai thác.

"Hy vọng chúng tôi sẽ tìm ra, nhưng tôi nghi ngờ điều đó", Kotlyar cười nói.