Thanh niên tử vong khi tham gia huấn luyện quyền anh từ thiện, đáng sợ đã có 4 người chết vì cùng 1 lý do

Gia đình của Owen Henderson - chàng trai 23 tuổi qua đời chỉ một tuần sau buổi tập quyền anh cổ trắng - đang lên tiếng đòi câu trả lời từ Ultra White Collar Boxing (UWCB), đơn vị tổ chức khóa huấn luyện và được cho là liên quan đến 4 cái chết tương tự nhau kể từ năm 2017.

Cụ thể, Owen đến từ Oakham, Rutland (Anh) đăng ký khóa huấn luyện 8 tuần của UWCB với mong muốn gây quỹ cho Quỹ Angelman Syndrome - nơi anh trai Harry của cậu đang được hỗ trợ. Nhưng trong buổi tập ngày 28/10 tại Trung tâm Giải trí Stanground (Peterborough), Owen được cho là đã bị "một cú đánh mạnh vào đầu" trong phần đấu tập nhẹ.

Owen, chụp ảnh cùng anh trai Harry (giữa) và mẹ (phải). Owen đang gây quỹ cho một tổ chức từ thiện giúp đỡ những gia đình có người mắc cùng căn bệnh hiếm gặp như anh trai mình

Hình ảnh CCTV ghi lại khoảnh khắc Owen rời buổi tập với mũi chảy máu. Vài phút sau, cậu được tìm thấy bất tỉnh trong nhà vệ sinh sau một cơn co giật. Dù được chuyển viện khẩn cấp và trải qua ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ để giảm áp lực nội sọ do xuất huyết, Owen không qua khỏi. Hệ thống hỗ trợ sự sống được rút vào ngày 4/11. Nội tạng của cậu sau đó cứu sống 5 người khác.

Owen cùng cha - Kevin Henderson. Người cha đau khổ chia sẻ với tờ Mail: "Con trai tôi không nên nằm đó".

"Tôi đang sống trong cơn ác mộng tồi tệ nhất"

Kevin Henderson - cha của Owen - nói rằng ông vẫn không thể chấp nhận sự thật: "Con trai tôi không đáng phải chết. Nó nằm đó và tôi không thể làm gì. Chúng tôi có quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời".

Ông cho biết gia đình không biết Owen đã đấu tập với ai, quy trình y tế tại buổi tập ra sao, có nhân viên sơ cứu hiện diện hay không. "Một võ sĩ chảy máu trên sàn đấu chuyên nghiệp sẽ được kiểm tra ngay lập tức. Nhưng Owen chỉ được phát hiện khi bạn của nó tìm thấy nó bất tỉnh trong nhà vệ sinh".

UWCB nói gì?

Đơn vị tổ chức cho biết buổi đấu tập chỉ bao gồm "jab nhẹ" (cú đấm thẳng bằng tay trước - PV) và có 3 người được đào tạo sơ cứu tại chỗ. UWCB nói họ đã tìm cách liên hệ hỗ trợ gia đình, nhưng phía gia đình phủ nhận.

Hình ảnh một đêm thi đấu của UWCB tại London. Owen dự kiến tham gia một đêm thi đấu ở Peterborough nhưng bị thương sau một buổi tập và qua đời một tuần sau đó

Không phải nạn nhân đầu tiên

Trường hợp của Owen là cái chết thứ tư có liên quan tới UWCB. Vào năm 2017, Alastair Peck (44 tuổi) tử vong sau trận đấu ở Harrogate. Điều tra cho thấy chấn thương đầu trong buổi sparring trước đó khiến ông dễ tổn thương hơn. Năm 2022, Dominic Chapman (26 tuổi) ngã gục ngay trên võ đài ở Worcester và qua đời hai ngày sau. Đêm đấu vẫn tiếp tục dù anh được đưa ra ngoài bằng cáng. Năm 2023, Jubal Reji Kurian (23 tuổi) tử vong vì xuất huyết não sau khi bị đánh ngất ở Nottingham.

Cha của Dominic nói: "Họ nói chỉ có ba người chết trong mười năm, nhưng một người chết cũng là quá nhiều". Ông cảnh báo: "Nếu mọi thứ tiếp tục như hiện tại, sẽ có thêm người thiệt mạng".

Nỗi đau còn lại

Owen được nhớ đến như một "chàng trai tử tế, luôn nghĩ cho người khác". Cậu chỉ tham gia vì muốn gây quỹ giúp anh trai và các gia đình có con mắc Angelman Syndrome. Gia đình và bạn bè dự định sẽ tổ chức một cuộc đi bộ gây quỹ 22,1 dặm quanh Rutland Water vào ngày 4/11/2026 - đúng một năm sau khi Owen qua đời.

Charlene Stubbs - bạn Owen - nói: "Owen sẽ cho đi cả hơi thở cuối cùng nếu cần. Điều chúng tôi muốn là mọi người hiểu rõ rủi ro của các sự kiện quyền anh cổ trắng trước khi tham gia".

Điều tra đang được tiến hành

Cảnh sát Cambridgeshire xác nhận đã chuyển hồ sơ cho nhân viên điều tra tử vong. UWCB tuyên bố: "An toàn của người tham gia là ưu tiên số một. Chúng tôi đã có hơn 250.000 người tham gia từ năm 2009 với hồ sơ an toàn cao".

Nhưng sau bốn cái chết trong tám năm, gia đình nạn nhân cho rằng từng đó là quá đủ.

'White Collar Boxing' (Quyền anh cổ trắng) là hình thức quyền anh nghiệp dư, bắt đầu ở New York vào năm 1988 khi một bác sĩ và một luật sư tập luyện vài tuần trước khi đối đầu tại một sự kiện trang trọng. Thuật ngữ 'white collar' ban đầu dùng để chỉ những người làm kinh doanh tham gia môn thể thao này. Ngày nay, chỉ những người làm văn phòng tham gia thi đấu, thường là chưa có kinh nghiệm quyền anh trước đó Các sự kiện quyền anh cổ trắng thường được tổ chức như một hoạt động thể thao hoặc từ thiện, với những người tham gia được tập luyện trong vài tuần để chuẩn bị cho một trận đấu cuối cùng.



