'Thánh nhảy 4 vòng' tái hiện động tác bị cấm gần nửa thế kỷ tại Olympic mùa Đông 2026

Cú nhảy ngoạn mục của Ilia Malinin.

Ilia Malinin, vận động viên 21 tuổi đến từ Virginia (Mỹ) có bài thi trượt băng tự do quan trọng vào tối Chủ nhật. Khi đó, Mỹ đang hòa điểm với Nhật Bản và tấm huy chương vàng nội dung đồng đội trượt băng nghệ thuật phụ thuộc vào bài thi tự do của anh. Ilia Malinin đã thực hiện những cú nhảy bốn vòng sở trường, và kết thúc màn trình diễn ấn tượng bằng cú nhảy lộn ngược ngoạn mục, giúp Mỹ giành huy chương vàng. Động tác này từng được biết đến với tên gọi "cú lộn Bonaly" - đặt theo tên của vận động viên người Pháp Surya Bonaly.

Trong nhiều thập kỷ, cú nhảy ngoạn mục của Bonaly chỉ có thể được chứng kiến tại các buổi biểu diễn. Điều đó chỉ thay đổi vào hai năm trước, khi Liên đoàn Trượt băng nghệ thuật quốc tế (ISU) dỡ bỏ lệnh cấm nhằm mục đích làm cho môn thể thao này trở nên hấp dẫn và phổ biến hơn đối với người hâm mộ trẻ tuổi.

Surya Bonaly thực hiện cú nhảy lộn ngược tại Olympic mùa Đông 1998.

Người đầu tiên thực hiện cú nhảy lộn ngược trên không tại Olympic mùa Đông là Terry Kubicka vào năm 1976. Sau đó, liên đoàn Trượt băng Quốc tế nhanh chóng cấm cú lộn ngược này, vì cho rằng nó quá nguy hiểm. Hơn 20 năm sau, tại Olympic mùa Đông Nagano năm 1998, vận động viên Surya Bonaly đã bất chấp luật lệ và thực hiện cú nhảy lộn ngược. Khán giả reo hò, và một bình luận viên truyền hình thốt lên, "Tôi nghĩ cô ấy làm vậy vì cô ấy muốn, mặc dù điều đó không được phép. Nhưng cú nhảy đó thật tuyệt vời!".

Ilia Malinin giành HCV Olympic mùa Đông 2026.

Malinin, sinh năm 2004, là ngôi sao số một của trượt băng nghệ thuật. Anh vô địch thế giới trượt băng nghệ thuật hai năm liên tiếp (2024, 2025), vô địch chung kết loạt giải Grand Prix ba năm liền, và bốn lần vô địch quốc gia Mỹ giai đoạn 2023-2026. Ở cấp độ trẻ, Malinin từng vô địch thế giới năm 2022 và nắm giữ các kỷ lục trẻ thế giới ở bài thi ngắn, bài thi tự do và tổng điểm. Anh hiện cũng giữ kỷ lục thế giới nội dung tự do nam ở hệ chuyên nghiệp.

Malinin là VĐV đầu tiên và duy nhất thực hiện thành công cú nhảy 4 vòng rưỡi trục với đủ vòng xoay trong các giải đấu quốc tế, lần đầu tại U.S. International Classic năm 2022, và sau đó tái hiện nhiều lần ở các giải lớn. Tại Giải vô địch thế giới 2023, anh được một đài truyền hình Nhật Bản đặt biệt danh "Quad God" (Thánh nhảy 4 vòng).