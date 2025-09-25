Thanh Nhã xinh quá!

Tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã – gương mặt trẻ tài năng của bóng đá nữ Việt Nam vừa bước sang tuổi 24. Trong bộ ảnh sinh nhật mới, cô nàng gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ, khiến không ít fan ngỡ ngàng trước hình ảnh khác lạ ngoài sân cỏ.

Thanh Nhãn xinh đẹp trong bộ ảnh đón tuổi mới

Nếu trên sân đấu, Thanh Nhã nổi tiếng với lối chơi tốc độ, khả năng bứt phá và tạo đột biến, thì ngoài đời thường, cô lại mang vẻ nữ tính, cuốn hút, khiến khán giả phải thốt lên rằng "Thanh Nhã vừa đá hay, lại vừa xinh". Chính sự đối lập thú vị này giúp cô ngày càng được yêu mến, trở thành biểu tượng mới của bóng đá nữ Việt Nam.

Sinh năm 2001 tại Hà Nội, Thanh Nhã trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá nữ Hà Nội và hiện khoác áo CLB Hà Nội I Watabe. Cô được HLV Mai Đức Chung nhiều lần khen ngợi bởi tinh thần thi đấu quyết liệt, kỹ thuật tốt và phong thái tự tin. Bàn thắng của Thanh Nhã vào lưới Myanmar tại SEA Games 31 đã trở thành khoảnh khắc đáng nhớ, góp phần mang về tấm HCV quý giá cho tuyển nữ.

Tuổi 24 mở ra một hành trình mới cho Thanh Nhã, độ chín trong cả sự nghiệp lẫn phong cách sống. Người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ tiếp tục tỏa sáng, trở thành trụ cột quan trọng của tuyển nữ Việt Nam, đồng thời giữ vững hình ảnh "bông hồng thép" đầy bản lĩnh, tài năng và xinh đẹp.