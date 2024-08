Thánh Muay Thái Lan khoe giàu sang, xây nhà tắm dát vàng

Buakaw Banchamek là võ sĩ Muay nổi tiếng của Thái Lan. Anh sinh năm 1982 được cho là kiếm được khoản lớn tiền thưởng từ việc thi đấu, dù vậy chưa có thông tin chính thức về khối tài sản của ngôi sao võ thuật hay bậc nhất Thái Lan này. Năm 2012, tờ Bangkok Post tiết lộ Buakaw kiếm được 1,2 triệu baht mỗi trận (35.000 USD). Đây là con số được cho là rất lớn với các võ sĩ Muay của xứ Chùa vàng.

Năm 2023, nhiều tờ báo của Thái Lan tiết lộ ngoài việc thi đấu, Buakaw Banchamek còn khá “mát tay” trong việc kinh doanh khi nắm giữ cổ phần ở 7 công ty khác nhau.

Buakaw Banchamek là ngôi sao Muay Thái nổi tiếng.

Theo đó, Buakaw là một trong số những thành viên hội đồng quản trị của công ty Global All Star Co. Ltd chuyên kinh doanh, tổ chức các cuộc thi đấu quyền anh, võ thuật, thi đấu và thi đấu thể thao. Buakaw nắm 50% cổ phần công ty này.

Ngoài ra, Buakaw nắm cổ phần của 3 công ty khác liên quan đến Muay Thái và thể thao, 2 công ty về nhập khẩu mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và 1 công ty mua bán tác phẩm nghệ thuật.

Hiện tại, ở tuổi 42, Buakaw vẫn kiếm được số tiền lớn nhờ việc thượng đài. Tháng 7, Buakaw Banchamek nhận thất bại khi tái xuất ở giải kickboxing K-1 World MAX 2024 tại Nhật Bản. Dù thua võ sĩ Stoyan Koprivlenski nhưng tờ Khaosod (Thái Lan) cho biết Buakaw nhận 10 triệu baht (274.000 USD) ở trận đấu này.

Năm 2018, Buakaw mở 1 resort tên là “Làng Buakaw” ở Mae Taeng (Chiang Mai, Thái Lan). Trên thực tế, đây là dự án kết hợp giữa nghỉ dưỡng, du lịch và tập luyện Muay Thái được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 16 hecta. "Làng Buakaw" được chia thành 3 khu vực: nhà hàng, trung tâm huấn luyện muay và chỗ ở, thu hút nhiều người tới du lịch và tập Muay Thái.

Năm 2023, Buakaw khoe ngôi nhà gỗ đang xây ở tỉnh Surin với giá 100 triệu baht (2,9 triệu USD). Huyền thoại Muay Thái cho biết ngôi nhà chỉ có 2 tầng nhưng vẫn làm thang máy. Ngoài ra, trong nhà vệ sinh, Buakaw làm bồn cầu dát vàng.

Bên cạnh đó, anh còn xây 1 phòng tắm dát vàng và 1 phòng tắm khác dát bạc. Đặc biệt, Buakaw tiết lộ mua 1 cánh đồng lúa gần đó vì vui nhưng trong tương lai có thể xây dựng thành địa điểm du lịch.

Ngôi nhà nói trên cho thấy sự chịu chơi của Buakaw và nhiều người cho rằng, có lẽ chỉ có ngôi nhà như vậy mới xứng tầm với huyền thoại Muay Thái.