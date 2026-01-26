Thánh Muay tái xuất, tỷ thí cao thủ Trung Quốc kém 15 tuổi

Trận đấu giữa huyền thoại Buakaw Banchamek (tên thật Sombat Banchamek) và Meng Gaofeng là tâm điểm của Giải vô địch Muay Thai T-Fight All-Stars 2026. Sự kiện này dự kiến diễn ra vào ngày 24/4 tới ở sân vận động Titiwangsa tại Kuala Lumpur (Malaysia). Dù không còn ở đỉnh cao, mỗi lần Buakaw tái xuất luôn khiến cộng đồng hâm mộ Muay Thái thế giới chú ý đặc biệt.

Buakaw sẽ đối đầu Meng Gaofeng

Meng Gaofeng, 28 tuổi, là cao thủ có tiếng của Trung Quốc. Võ sĩ sinh ra tại Bắc Kinh này có thành tích chuyên nghiệp 45 trận, trong đó thắng 33 trận, bao gồm 9 chiến thắng knock-out (KO). Meng Gaofeng từng giành các danh hiệu vô địch Wu Lin Feng Trung Quốc 2020, giữ đai vô địch thế giới Wu Lin Feng (WLF) và vô địch IPCC Trung Quốc. Ngoài ra, với tuổi đời trẻ hơn Buakaw, anh chắc chắn không phải thử thách dễ vượt qua đối với huyền thoại người Thái Lan.

Buakaw Banchamek, sinh năm 1982, là nhà vô địch K-1 World MAX 2 lần và là một trong những võ sĩ Muay Thai nổi tiếng nhất thế giới. Anh được biết đến với tinh thần chiến đấu kiên cường, những đòn đánh đầy uy lực và những cú knockout ngoạn mục, giúp anh trở thành biểu tượng toàn cầu của Muay Thai.

Lần gần nhất Buakaw thượng đài là khi đối đầu võ sĩ Trung Quốc Han Wenbao vào tháng 12/2024 tại Rajadamnern World Series. Khi đó, Buakaw giành chiến thắng bằng tính điểm.

Ban tổ chức mô tả đây là “trận đấu chính” (main event), được kỳ vọng sẽ thu hút người hâm mộ Muay Thai ở Malaysia cũng như dư luận quốc tế. Trận đấu này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thúc đẩy việc đăng cai các giải đấu võ thuật lớn tại Malaysia.

Buakaw sẽ sang Malaysia thi đấu

Nhà sáng lập T-Fight, Shamsudeffendi Mohammad, cho biết họ cuối cùng đã hiện thực hóa được giấc mơ đưa những ngôi sao Muay Thai hàng đầu thế giới đến với giải đấu thông qua sự góp mặt của Buakaw, tại sự kiện có sự tham gia của 14 võ sĩ.

“Cả thế giới đều biết Buakaw là một biểu tượng của Muay Thai. Có thể có những người không biết Muay Thai là gì, nhưng họ biết Buakaw, và lần này chúng tôi đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực” , ông Shamsudeffendi Mohammad nói.

Danh sách các võ sĩ sẽ tham dự giải đấu Muay Thai T-Fight All-Stars 2026 gồm: Faris (Fight Lab, Kuala Lumpur), Naqie (Dragon, Malaysia), Azeem (PMKL, Malaysia), Nazmie “Dancing Boy” (Malaysia), Mat Ropi (Malaysia), Umar (Pendowo Limo Muaythai), Buakaw (Thái Lan), Aiman (MTK, Sarawak), Chai Chomrong (Campuchia), Irman (Indonesia), Muganga Raymond (Uganda), Saat Shouti (Morocco), Daraek (Thái Lan) và Meng Gaofeng (Trung Quốc).