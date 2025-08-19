'Thánh muay' Buakaw tỷ thí cao thủ tự xưng 'đệ nhất Thiếu Lâm'

Cộng đồng hâm mộ võ thuật những ngày gần đây xôn xao sau tuyên bố mới nhất của Buakaw Banchamek hôm 15/8. Võ sĩ Muay Thái nổi tiếng viết trên tài khoản mạng xã hội: “Buakaw đấu Yi Long (Nhất Long). Phần 3. Đã hứa và sẽ có trận đấu thứ 3. Hãy theo dõi để biết thêm tin tức sắp tới”. Như vậy, Buakaw Banchamek và Yi Long sẽ tỷ thí với nhau lần thứ ba.

Trận đấu giữa nhà vô địch K-1 MAX 2004, 2006 Buakaw Banchamek và ngôi sao biểu tượng của giải Võ Lâm Phong (Wu Lin Feng) Nhất Long dự kiến diễn ra vào ngày 6/10 tại Trung tâm Biểu diễn Thể thao Quốc tế Bảo Năng, Quảng Châu, Trung Quốc.

Trong quá khứ, Buakaw và Nhất Long từng 2 lần đối đầu nhau. Trận so tài đầu tiên giữa 2 võ sĩ diễn ra cách đây 10 năm, vào ngày 6/6/2015. Khi đó Buakaw - tay đấm có biệt danh "Thánh Muay" giành chiến thắng ở sự kiện Wu Lin Feng 2015 – Fight of the Century theo kết quả tính điểm của giám khảo.

Buakaw sẽ tái đấu với Nhất Long

Lần thứ 2 hai võ sĩ này đối đầu là vào ngày 5/11/2016. Lần này, Nhất Long thắng điểm và chấm dứt chuỗi 13 trận toàn thắng liên tiếp của Buakaw trước các võ sĩ Trung Quốc. Tuy nhiên chiến thắng này của Nhất Long khiến nhiều người tranh cãi vì họ cho rằng Buakaw tung ra nhiều đòn chính xác hơn.

Nhất Long tên thật là Lưu Tinh Quân, sinh năm 1985 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Anh lớn lên trong gia đình nghèo khó, sớm bộc lộ đam mê và năng khiếu võ thuật. Cha ông thường kể chuyện kiếm hiệp, khơi dậy ước mơ trở thành cao thủ.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, Nhất Long phải nghỉ học từ năm 13 tuổi để đi làm, nhường cơ hội cho chị gái theo học thể thao. Anh từng lang thang tìm sư phụ, thậm chí xin vào chùa học võ nhưng bị từ chối. Cuối cùng, một cao thủ nhận dạy, đổi tên anh thành Lưu Nhất Long.

Trong nhiều năm, Nhất Long học nhiều môn phái như Sanda, Muay Thái, Thiếu Lâm, Thái Cực, Vịnh Xuân rồi bước lên võ đài. Nhờ lối đánh lì lợm, anh nhanh chóng nổi tiếng, được mệnh danh “Đệ nhất Thiếu Lâm”. Ngoài ra, do luôn xuất hiện với hình ảnh cạo trọc đầu, Nhất Long còn được gọi là "võ tăng", dù anh không phải hòa thượng.

Nhất Long đã 2 lần đối đầu Buakaw Banchamek

Trong khi đó, Buakaw Banchamek, sinh năm 1982, là nhà vô địch K-1 World MAX 2 lần và là một trong những võ sĩ Muay Thai nổi tiếng nhất thế giới. Anh được biết đến với tinh thần chiến đấu kiên cường, những đòn đánh đầy uy lực và những cú knockout ngoạn mục, giúp anh trở thành biểu tượng toàn cầu của Muay Thai.

Đóng góp của Buakaw không chỉ nằm ở thành tích cá nhân mà còn ở việc đưa Muay Thai vươn tầm quốc tế, truyền cảm hứng cho nhiều người theo đuổi bộ môn này và trở thành hình mẫu lý tưởng cho các võ sĩ trẻ trên toàn thế giới.

Trong những năm qua, Nhất Long ít khi tham gia những sự kiện võ thuật lớn. Lần gần nhất Nhất Long thượng đài ở một giải đấu lớn là vào tháng 5/2024, anh đã bị võ sĩ người Nhật Yasuhiro Kido hạ knock-out.

Trong khi đó, Buakaw tham gia khá nhiều trận đấu trong những năm qua và còn thử sức cả ở môn boxing. Trong năm 2024, Buakaw Banchamek có 3 trận đấu đáng chú ý. Ngày 23/3/2024 tại sự kiện RIZIN LANDMARK 9 ở Kobe, anh đánh bại Minoru Kimura. Đến ngày 6/7/2024 tại K-1 World MAX 2024, Buakaw thua điểm nhất trí trước Stoyan Koprivlenski. Ngày 19/10/2024 tại Japan Martial Arts Expo Prologue, Buakaw bước vào trận quyền Anh biểu diễn với Koji Tanaka và kết thúc bằng một kết quả hòa.