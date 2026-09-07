Thánh meme Haaland khoe quà từ Bellingham

Những món quà đặc biệt sau World Cup 2026 của Haaland.

Sau kỳ World Cup 2026 rực rỡ tại Bắc Mỹ, Erling Haaland không chỉ nâng tầm vị thế chuyên môn mà còn khẳng định sức hút truyền thông toàn cầu. Trong một video vừa được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City khiến người hâm mộ bóng đá trầm trồ khi công khai bộ sưu tập áo đấu đồ sộ mà anh thu thập được từ các đồng nghiệp danh tiếng sau giải đấu.

Tâm điểm của bộ sưu tập là chiếc áo số 10 màu vàng đặc trưng của Neymar Jr. trong màu áo tuyển Brazil. Đây được đánh giá là một trong những kỷ vật đắt giá và đáng mơ ước nhất, bởi nó nhiều khả năng chính là chiếc áo thi đấu cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao người Brazil ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh chiếc áo của Neymar Jr., Haaland còn sở hữu mẫu áo đấu số 10 của Jude Bellingham. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid không quên gửi gắm thông điệp đầy tình cảm dành cho người đồng đội cũ tại Borussia Dortmund: “Gửi Haaland. Thương lắm, người anh em. Tiếp tục tiến lên nhé".

Không dừng lại ở đó, bộ sưu tập của chân sút người Na Uy còn quy tụ hàng loạt cái tên đình đám khác. Người hâm mộ dễ dàng nhận ra chiếc áo số 10 của Kylian Mbappé và áo đấu số 9 của Harry Kane được xếp trang trọng ở khu vực trung tâm, bên cạnh trang phục thi đấu của những tài năng nổi bật như Reece James (#24), Rayan Cherki (#24), Lucas Hernández (#21), Nico O'Reilly (#33), James Trafford (#25) và Marcus Thuram (#9).

Ảnh: Youtube Haaland

Tại giải đấu vừa qua, anh đã ghi tới 7 bàn thắng chỉ sau 5 trận, trực tiếp đưa đội tuyển Na Uy tạo nên chấn động khi đè bẹp Brazil 2-1 ở vòng 16 đội trước khi dừng bước tại tứ kết.

Thành công rực rỡ tại World Cup đã giúp Haaland thành một trong những cầu thủ có giá trị thương mại cao. Mới đây, trang Transfermarkt đã điều chỉnh định giá chuyển nhượng của anh lên mức kỷ lục 220 triệu euro, đưa Haaland cùng Lamine Yamal trở thành hai cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá. Bên cạnh đó, theo ước tính từ Forbes, tổng thu nhập của tiền đạo này trong năm 2026 đã chạm mốc 80 triệu USD nhờ hàng loạt hợp đồng tài trợ bởi các thương hiệu toàn cầu.

Ngay khi trở lại tập trung cùng Manchester City cho mùa giải mới, Haaland tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn hủy diệt. Anh vừa chính thức chạm mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp cấp CLB chỉ sau 368 trận - một cột mốc được thiết lập với tốc độ nhanh hơn cả Kylian Mbappé, Harry Kane lẫn Cristiano Ronaldo.