"Thánh meme" Haaland ghen tuông với bạn gái

Thì ra khi Haaland ghen là thế này.

Siêu sao thuộc biên chế Manchester City Haaland vừa khiến người hâm mộ thích thú với khoảnh khắc trêu đùa tài tử Michele Morrone khi nam diễn viên trò chuyện cùng bạn gái anh, Isabel Johansen.

Trong một đoạn clip đang thu hút lượt tương tác khủng trên mạng xã hội, Erling Haaland đã khiến dân tình bật cười khi bất ngờ vào vai một anh bạn trai hay ghen. Sự việc diễn ra khi nam diễn viên nổi tiếng người Ý Michele Morrone bị bắt gặp đang đứng trò chuyện khá vui vẻ cùng Isabel Johansen – bạn gái của tiền đạo người Na Uy.

Quan sát thấy khoảnh khắc thân mật giữa hai người, Haaland lập tức hướng về phía ống kính máy quay và cất lời cảnh báo đầy hài hước: "Này, này, này. Không được đứng gần thế đâu nhé, không thân đến vậy đâu!". Dù lên tiếng "dằn mặt", nụ cười rạng rỡ ngay sau đó của chân sút sinh năm 2000 đã tố cáo anh chỉ đang trêu đùa đồng nghiệp và tạo không khí vui vẻ.

Haaland diễn vai bạn trai ghen tuông, trêu diễn viên Michele Morrone (Ảnh: CMH)

Đoạn video gây bão kể trên được trích từ nội dung mới nhất trên kênh YouTube cá nhân của Haaland. Đây là nơi cô bạn gái Isabel Johansen thường xuyên xuất hiện và đồng hành cùng ngôi sao Man City trong các hoạt động đời thường.

Thời gian qua, Haaland khá chăm chỉ đầu tư cho "nghề tay trái" làm sáng tạo nội dung. Anh liên tục cập nhật các đoạn vlog ghi lại hành trình cùng tuyển Na Uy tham dự World Cup tại Mỹ – giải đấu lịch sử ghi dấu lần đầu tiên đại diện Bắc Âu lọt vào tới vòng tứ kết, trước khi dừng bước trước tuyển Anh bởi cú đúp của Jude Bellingham.

Dù từng vướng phải một vài tranh cãi nhỏ với truyền thông trong nước về bộ ảnh quảng bá mang phong cách Viking trước giải, Haaland và các đồng đội vẫn tạo nên cơn sốt lớn với màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" biểu tượng cùng đông đảo người hâm mộ.

Haaland vẫn có cuộc sống hạnh phúc bên bạn gái (Ảnh: IG)

Ngay sau khi khép lại kỳ World Cup thành công, Haaland đã nhanh chóng trở lại với nhịp sống thường ngày. Việc tiếp tục ra mắt các nội dung giải trí trên YouTube chứng tỏ tinh thần vô cùng thoải mái của tiền đạo chủ lực Man City trước khi chính thức bước vào tranh tài ở mùa giải Premier League mới.



