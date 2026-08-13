Erling Haaland tái xuất tại Man City trên siêu xe Ferrari.

Mới đây, Erling Haaland đã có màn tái xuất đầy ấn tượng tại trung tâm huấn luyện Etihad Campus của Manchester City sau kỳ nghỉ hậu World Cup kéo dài. Chân sút 26 tuổi trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn khi cầm lái chiếc Ferrari Purosangue 4x4 màu xanh lục trị giá lên tới 500.000 bảng (khoảng 16 tỷ đồng). Mẫu SUV thể thao đắt giá này sở hữu sức mạnh kinh ngạc với công suất 715 mã lực và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 310 km/h.

Choáng với thú chơi xe của Haaland (Ảnh: Eamonn & James Clarke)

Vốn là một tay chơi xe khét tiếng trong giới cầu thủ, Haaland từ lâu đã sở hữu bộ sưu tập xế hộp khiến nhiều người phải thèm muốn. Trước chiếc Ferrari Purosangue, гараж của tiền đạo người Na Uy từng xuất hiện những cái tên đình đám như Rolls-Royce Cullinan (300.000 bảng) hay Aston Martin DBX 707 (350.000 bảng).

Màn trở lại hoành tráng của Haaland diễn ra ngay sau chiến dịch World Cup cực kỳ thành công cùng tuyển quốc gia Na Uy trên đất Bắc Mỹ. Tại đây, "cỗ máy ghi bàn" cao 1m95 đã ghi tới 7 bàn thắng chỉ sau 5 trận đấu, qua đó nâng tầm tên tuổi trở thành một ngôi sao giải trí.

Haaland trên siêu xe (Ảnh: Eamonn & James Clarke)

Haaland cùng bạn gái (Ảnh: Reuters)

Sau những màn trình diễn thăng hoa trên sân cỏ, Haaland đã tự thưởng cho mình một mùa hè bận rộn nhưng tràn ngập niềm vui. Anh cùng vị hôn thê Isabel Haugseng Johansen tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại vùng biển Saint-Tropez thơ mộng, trước khi bay sang Ý để tham dự đám cưới của người đồng đội Gianluigi Donnarumma. Cũng trong chuyến đi này, chân sút của Man City còn thu hút sự chú ý khi xuất hiện nổi bật bên cạnh huyền thoại bóng rổ Michael Jordan tại một show diễn thời trang cao cấp của nhà mốt Dolce & Gabbana.