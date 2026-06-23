"Thanh mai trúc mã" kiêm người vợ xinh đẹp Antonela Roccuzzo gửi lời nhắn ngọt ngào đến Messi ở World Cup

Khi Argentina đang hướng tới mục tiêu giành vé sớm vào vòng 1/8 World Cup 2026, sự hiện diện và ủng hộ từ gia đình tiếp tục là điểm tựa quan trọng với Lionel Messi.

Lionel Messi chính là ngôi sao sáng nhất trong trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026. Với cú hat-trick trong chiến thắng 3-0 trước Algeria, số 10 một lần nữa ghi dấu ấn trong sự nghiệp lẫy lừng của mình cũng như lịch sử giải đấu, giúp Argentina có khởi đầu thuận lợi. Và trước trận đấu thứ hai của bảng J gặp Áo, Messi cùng các đồng đội đặt mục tiêu tái lập thành tích đó để sớm giành vé vào vòng 1/8. Như thường lệ, người vợ Antonela Roccuzzo đã không ngần ngại thể hiện sự yêu thương và ủng hộ dành cho anh.

Trước trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với hành trình của Argentina, đội trưởng Albiceleste tiếp tục nhận được sự động viên từ người phụ nữ đã luôn sát cánh bên anh suốt nhiều năm qua. Messi mới đây đăng tải một loạt 6 bức ảnh trên Instagram cá nhân ghi lại buổi tập gần nhất của tuyển Argentina tại Dallas. Giữa hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ, một lời nhắn đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Antonela công khai thể hiện tình cảm dành cho chồng bằng dòng bình luận ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Em yêu anh" (Te amo) kèm theo hai biểu tượng trái tim màu đỏ.

Tự hào sau màn trình diễn lịch sử của Messi

Thông điệp này được gửi đi chỉ ít ngày sau màn trình diễn xuất sắc của Messi trước Algeria. Trong trận đấu đó, siêu sao người Argentina lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại World Cup, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi hat-trick ở giải đấu danh giá nhất hành tinh. Đồng thời, anh cũng cân bằng thành tích ghi 16 bàn tại World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Sau chiến thắng ấy, Antonela cũng chia sẻ niềm tự hào trên mạng xã hội bằng bài đăng nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng người hâm mộ. Cô xuất hiện trên khán đài cùng ba con trai Thiago, Mateo và Ciro để cổ vũ Messi.

Dòng trạng thái của Antonela viết: "Tiến lên Argentina! Chúng em luôn ở bên anh Messi! Anh thật tuyệt vời!!".

Không dừng lại ở đó, cô còn để lại một bình luận khác dưới bài đăng ăn mừng chiến thắng của Messi: "Em yêu anh rất rất nhiều", kèm hai biểu tượng trái tim.

Chuyện tình kéo dài gần ba thập kỷ của Messi và Antonela

Thông điệp ngắn gọn nhưng đầy yêu thương của Antonela càng khiến người hâm mộ nhớ đến chuyện tình được xem là đẹp bậc nhất làng bóng đá thế giới. Ngày 30/6 tới đây, Lionel Messi và Antonela Roccuzzo sẽ kỷ niệm 9 năm ngày cưới. Đặc biệt hơn, World Cup 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp dự World Cup của Messi mà cả gia đình được ở cạnh anh tại quốc gia đăng cai.

Messi và Antonela quen nhau từ khi mới 7 tuổi tại thành phố Rosario (Argentina). Người kết nối hai người chính là Lucas Scaglia - anh họ của Antonela và cũng là bạn thân thời thơ ấu của Messi ở CLB Newell's Old Boys. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, siêu sao người Argentina từng tiết lộ: "Từ nhỏ chúng tôi đã thích nhau và là 'amigovios' - vừa là bạn vừa giống như người yêu".

Khi Messi 13 tuổi chuyển tới Tây Ban Nha để gia nhập lò đào tạo trẻ Barcelona, khoảng cách địa lý khiến cả hai mất liên lạc trong một thời gian dài. Tuy nhiên, như chính Messi từng thừa nhận, anh luôn tin rằng Antonela sẽ là người phụ nữ của cuộc đời mình.

Messi và Antonella là bạn từ thủa nhỏ

Bi kịch đưa hai người trở lại bên nhau

Năm 2005, khi Messi mới 18 tuổi, Úrsula Notz - người bạn thân nhất của Antonela - qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Hay tin, Messi đã chủ động liên lạc để chia sẻ và động viên Antonela. Từ những cuộc trò chuyện sau biến cố ấy, tình bạn năm nào dần phát triển thành tình yêu. Khoảng năm 19-20 tuổi, họ chính thức hẹn hò trước khi Antonela chuyển tới sống cùng Messi tại Castelldefels, ngoại ô Barcelona. Đến năm 2009, cặp đôi lần đầu công khai mối quan hệ trước công chúng.

Đám cưới thế kỷ và mái ấm hạnh phúc

Ngày 30/6/2017, Messi và Antonela tổ chức hôn lễ tại khách sạn City Center ở Rosario với khoảng 260 khách mời. Nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới như Luis Suarez, Neymar, Gerard Pique cùng nữ ca sĩ Shakira đều có mặt.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của buổi lễ là khi ca sĩ Abel Pintos bất ngờ xuất hiện để thể hiện ca khúc Sin principio ni final - món quà đặc biệt mà Messi dành tặng vợ. Hiện tại, cặp đôi có ba con trai gồm Thiago (sinh năm 2012), Mateo (2015) và Ciro (2018).

Gia đình Messi cũng đã cùng nhau trải qua nhiều bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của siêu sao sinh năm 1987, từ Barcelona sang Paris khi anh khoác áo PSG, rồi chuyển tới Miami vào năm 2023 để gia nhập Inter Miami.

Đám cưới của Messi gây sốt một thời

World Cup đặc biệt nhất với Messi

Nếu như tại Copa America 2021, đại dịch Covid-19 khiến Antonela và các con không thể sang Brazil đồng hành cùng Messi, thì World Cup 2026 lại hoàn toàn khác. Antonela cùng ba con đều đang ở Mỹ để cổ vũ cho đội trưởng Argentina. Thiago hiện thi đấu cho đội U14 Inter Miami, trong khi Mateo cũng theo học tại học viện của CLB.

Đó là lý do những dòng bình luận đầy yêu thương mà Antonela dành cho Messi trong những ngày qua càng khiến người hâm mộ xúc động. Sau gần 30 năm quen biết, từ những đứa trẻ ở Rosario đến gia đình nổi tiếng nhất làng bóng đá thế giới, họ vẫn luôn là điểm tựa lớn nhất của nhau.