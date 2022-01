Thành Lê tái xuất võ đài, bảo vệ đai thế giới cùng Garry Tonon vào tháng 3

Trong khuôn khổ sự kiện ONE: Heavy Hitters vào tối ngày 14/1, thời điểm diễn ra màn so tài giữa Thành Lê và Garry Tonon đã được công bố. Theo đó, cả hai sẽ chạm trán vào ngày 11/3 tới. Ban đầu, đôi bên được lên lịch đối đầu hồi cuối năm ngoái tại ONE: X nhưng buộc phải hoãn lại do ảnh hưởng của dịch bệnh.



Thành Lê so tì cùng Garry Tonon vào ngày 11/3 tới

Thành Lê giành được đai vô địch vào tháng 10/2020 sau khi hạ đo ván Martin Nguyễn. Kể từ đó tới nay, tay đấm 35 tuổi vẫn chưa thể thượng đài vì nhiều lý do khác nhau. Trận gặp Tonon là lần trở lại võ đài của Thành Lê sau 17 tháng.

Chia sẻ về cuộc đối đầu cùng Tonon, Thành Lê cho hay: "Trận đấu sẽ không phải phân định bằng điểm số. Garry sẽ khóa, buộc tôi phải xin hàng hoặc tôi sẽ hạ đo ván cuộc ta. Thứ gì đó sẽ xảy ra ở trận tới. Chúng tôi sẽ chiến hết mình. Tôi rất hào hứng về cuộc đấu tới".

Thành Lê đánh bại Martin Nguyễn để giành đai vô địch

Garry Tonon được biết tới là một trong những võ sĩ BJJ hàng đấu thế giới thời điểm hiện tại. Trong sự nghiệp của mình, anh đã nhiều lần lên ngôi tại những giải đấu danh giá như IBJJF, IBJJF World No-Gi... Rẽ ngang sang MMA vào năm 2018 với bản hợp đồng dài hạn cùng ONE Championship, võ sĩ người Mỹ cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng bằng việc giành 6 thắng lợi liên tiếp.